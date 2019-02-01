В Кыштыме пройдёт городская зарядка для ума Автор: КР от Сегодня, 14:35 Категория: Общество 0 Семейная пара Дмитрий и Кристина Боровинских приобщают своих земляков к интеллектуальному отдыху. Оба работают педагогами. Кристина – учитель начальных классов в школе № 13, а Дмитрий – учитель физкультуры в третьей школе. С сентября прошлого года супруги Боровинских проводят игру «Полная ребусня», которая заключается в командном разгадывании головоломок. Задания основаны на логике, креативе и юморе. – Мы случайно узнали об этой игре из социальных сетей, связались с создателями проекта и занялись его проведением в Кыштыме и соседних городах, – сказал сайту «КР» Дмитрий». – Ребусы на различные темы обновляются постоянно. На следующей неделе супруги решили провести сразу две игры. Причём безвозмездно. В одной из них смогут принять участие ученики с восьмого по 11 классы, а также студенты. Их ждут в кафе-баре «Ледовый» в 17 часов. А кыштымцы и гости города старше 18 лет смогут заняться зарядкой для ума в этот же день в 20 часов. Для игры нужно собрать команду от трёх до десяти человек и подать заявку на участие в группе https://vk.com/prebus_kst или по телефону: 8-919-357-57-31. Каждая игра продлится около трёх часов. Помимо головоломок, участников интеллектуальной зарядки ждут дискотека, профессиональная фотосъёмка и подарки от спонсоров. Их получат победители и призёры игры. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить