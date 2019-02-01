В Кыштыме пройдёт городская зарядка для ума

Автор: КР от Сегодня, 14:35 Категория: Общество

Семейная пара Дмитрий и Кристина Боровинских приобщают своих земляков к интеллектуальному отдыху. Оба работают педагогами. Кристина – учитель начальных классов в школе № 13, а Дмитрий – учитель физкультуры в третьей школе.

С сентября прошлого года супруги Боровинских проводят игру «Полная ребусня», которая заключается в командном разгадывании головоломок. Задания основаны на логике, креативе и юморе.

– Мы случайно узнали об этой игре из социальных сетей, связались с создателями проекта и занялись его проведением в Кыштыме и соседних городах, – сказал сайту «КР» Дмитрий». – Ребусы на различные темы обновляются постоянно.

На следующей неделе супруги решили провести сразу две игры. Причём безвозмездно. В одной из них смогут принять участие ученики с восьмого по 11 классы, а также студенты. Их ждут в кафе-баре «Ледовый» в 17 часов. А кыштымцы и гости города старше 18 лет смогут заняться зарядкой для ума в этот же день в 20 часов.

Для игры нужно собрать команду от трёх до десяти человек и подать заявку на участие в группе https://vk.com/prebus_kst или по телефону: 8-919-357-57-31.

Каждая игра продлится около трёх часов. Помимо головоломок, участников интеллектуальной зарядки ждут дискотека, профессиональная фотосъёмка и подарки от спонсоров. Их получат победители и призёры игры.