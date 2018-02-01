В Кыштыме на набережной у Народного дома пройдёт дефиле в валенках

Автор: КР от Сегодня, 14:46 Категория: Культура

На следующей неделе, 13 февраля, на набережной у Народного дома пройдёт молодёжный праздник – заигрыши.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в этот день кыштымскую молодёжь ждут традиционные игры и забавы, конкурсы и знакомства.

Как сказала сайту «КР» художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва, изюминкой заигрышей станет дефиле в валенках и платках.

– Мы приглашаем молодёжь принять участие в этом дефиле, – говорит Горбанёва. – Кроме того, на заигрыши приедут новобрачные, которые поженились совсем недавно.

Начало праздника в 15 часов.