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В Кыштыме на набережной у Народного дома пройдёт дефиле в валенках

Автор: КР от Сегодня, 14:46 Категория: Культура

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На следующей неделе, 13 февраля, на набережной у Народного дома пройдёт молодёжный праздник – заигрыши.

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, в этот день кыштымскую молодёжь ждут традиционные игры и забавы, конкурсы и знакомства.

 

Как сказала сайту «КР» художественный руководитель централизованной клубной системы Ольга Горбанёва, изюминкой заигрышей станет дефиле в валенках и платках.

 

– Мы приглашаем молодёжь принять участие в этом дефиле, – говорит Горбанёва. – Кроме того, на заигрыши приедут новобрачные, которые поженились совсем недавно.

 

Начало праздника в 15 часов.

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