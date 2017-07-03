В начальной школе Кыштыма 1 сентября первых классов откроется больше, чем в прошлом году
Автор: КР от Вчера, 13:53 Категория: Образование
Речь о начальной школе № 2 в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Если в прошлом году первоклассников набралось на четыре класса, то нынче здесь уже сформировано пять классов. Причём – по 28 детей в каждом.
– До 1 июля мы записывали в первый класс только тех, кто живёт в микрорайоне Нижнего Кыштыма, – сказала сайту «КР» и. о. директора начальной школы № 2 Ольга Добычина. – С 1 июля было всего три вакантных места для тех, кто хочет посещать нашу школу, но живёт в другом районе. Два места уже заняты.
В предстоящем учебном году в этой школе начнут работать два новых учителя начальных классов. На сегодня это образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогами. Есть всего одна вакансия для учителя музыки.
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