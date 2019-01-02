Житель Кыштыма купил внедорожник, находящийся в международном розыске по линии Интерпола

Автор: КР от Сегодня, 11:05 Категория: Общество

Уже четыре года автомобиль BMW Х6 стоит в гараже отдела кыштымской полиции. Вернуть транспортное средство местному предпринимателю не удаётся, несмотря на судебные тяжбы.

Чёрный немецкий внедорожник житель нашего города приобрёл в июне 2013 года у некоего гражданина Афанасьева. Трёхгодовалый автомобиль, по договору купли-продажи, стоил 100 000 рублей. В тот же день обладатель иномарки оформил её на себя, получив государственный регистрационный номер и свидетельство о регистрации транспортного средства.

А спустя почти полтора года полицейские Кыштыма изъяли у мужчины этот BMW в рамках уголовного дела по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

Две автотехнические судебные экспертизы, проведённые в 2014 и 2016 годах в региональном Главке, показали, что номер кузова автомобиля перебит. Летом 2015-го регистрация права собственности кыштымского предпринимателя на автомобиль была прекращена.

Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, 20 мая 2010 года гражданин Германии Хайнц Йозеф Меллер приобрёл BMW Х6 и застраховал его в страховой компании «VHV». В ночь с 18 на 19 февраля 2013 года неизвестные угнали этот автомобиль. Полицейские города Бергхайм возбудили уголовное дело, однако ни авто, ни угонщиков не нашли. В апреле того же года страховая компания выплатила потерпевшему страховое возмещение в сумме 37 731,09 евро.

Право собственности на BMW автоматически перешло к страховщикам. Автомобиль объявили в международный розыск, после чего в полицию Германии из Национального центрального бюро Интерпола России поступила информация о задержании угнанного авто сотрудниками кыштымской полиции.

Житель нашего города пытался добиться возвращения купленной ему иномарки через Кыштымский городской суд, однако служители Фемиды признали, что настоящим собственником автомобиля является страховая компания «VHV». В конце прошлого года Челябинский областной суд, в который наш земляк обратился с апелляционной жалобой, оставил решение суда первой инстанции без изменения.

В скором времени спорный автомобиль будет передан страховщикам из Германии. При этом областные судьи отметили, что кыштымец, купивший краденный автомобиль, ещё может защитить свои права, но уже в ином гражданско-правовом порядке.