Полицейские нашли внедорожник, угнанный в Кыштыме несколько дней назад
Автор: КР от Сегодня, 11:29 Категория: Происшествия
Как уже сообщалось на сайте «КР», заявление об угоне автомобиля «Мицубиси ASX» 2013 года выпуска поступило в дежурную часть полиции в минувший четверг. Дорогая иномарка, не оборудованная сигнализацией, исчезла со двора дома на улице Калинина.
Вчера брошенный внедорожник обнаружили вблизи дачного некоммерческого товарищества «Чайка-4», расположенного на территории Карабашского городского округа. По предварительной информации, видимых повреждений на нём нет, но двигатель запустить не удаётся.
По мнению полицейских, непонятно, почему угонщики оставили свой трофей на улице, а не спрятали его в гараже, как это обычно бывает в подобных ситуациях. Тем не менее, собственник найденного «Мицубиси» уже забрал его. Осталось отыскать тех, кто посягнул на его транспортное средство.
Комментарии
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