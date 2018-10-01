Госавтоинспекторы Кыштыма – о нововведениях при регистрации или снятии с учёта транспортных средств Автор: КР от Вчера, 17:10 Категория: ГИБДД информирует 0 Теперь при обращении в регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД для выполнения любых действий с техникой на колёсах необходимо иметь не только паспорт, ПТС, страховой полис, свидетельство о регистрации транспортного средства и документ, подтверждающий основание владения им, но и СНИЛС. Ещё одно нововведение связано с заменой двигателя: если он аналогичен по типу и модели прежнему, то предоставлять документы на него не нужно. Достаточно будет осмотра автомобиля госавтоинспектором. – Если раньше транспортное средство могло быть зарегистрировано на двух, трёх и более лиц, то сейчас его собственником может являться только одно физическое или юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – От остальных владельцев долей требуется соответствующее письменное соглашение. Изменения коснулись и транзитных номеров – отныне их выдают не на десять, а на 30 дней. Что касается государственных номеров, то теперь их можно оставлять на хранение в ГИБДД аж на 360 дней, а не на 180, как это было ранее. Кроме того, теперь, если сотрудникам Госавтоинспекции станет известно о смерти собственника транспортного средства, они смогут самостоятельно снять его с учёта. Все нововведения вступили в силу с 7 октября. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить