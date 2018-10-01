Госавтоинспекторы Кыштыма – о нововведениях при регистрации или снятии с учёта транспортных средств

Автор: КР от Вчера, 17:10 Категория: ГИБДД информирует

Теперь при обращении в регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД для выполнения любых действий с техникой на колёсах необходимо иметь не только паспорт, ПТС, страховой полис, свидетельство о регистрации транспортного средства и документ, подтверждающий основание владения им, но и СНИЛС.

Ещё одно нововведение связано с заменой двигателя: если он аналогичен по типу и модели прежнему, то предоставлять документы на него не нужно. Достаточно будет осмотра автомобиля госавтоинспектором.

– Если раньше транспортное средство могло быть зарегистрировано на двух, трёх и более лиц, то сейчас его собственником может являться только одно физическое или юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – От остальных владельцев долей требуется соответствующее письменное соглашение.

Изменения коснулись и транзитных номеров – отныне их выдают не на десять, а на 30 дней. Что касается государственных номеров, то теперь их можно оставлять на хранение в ГИБДД аж на 360 дней, а не на 180, как это было ранее.

Кроме того, теперь, если сотрудникам Госавтоинспекции станет известно о смерти собственника транспортного средства, они смогут самостоятельно снять его с учёта.

Все нововведения вступили в силу с 7 октября.