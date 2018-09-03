Парадокс, но в Кыштыме раз за разом лишают водительских прав мужчину, у которого их и в помине не было

Автор: КР от Сегодня, 15:38 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в 12:35 госавтоинспекторы Кыштыма остановили возле 14 дома на улице Деньщикова автомобиль ВАЗ-21093 без государственных номеров. За рулём находился местный житель 1982 года рождения.

Он уже во второй раз задерживается за управлением транспортного средства без госномеров, имея лишь договор купли-продажи автомобиля. За повторное нарушение ему грозит штраф 5000 рублей или лишение права управления автомобилем на срок от одного до трёх месяцев.

Парадоксально, что мужчина до этого уже дважды был лишён прав, не имея их вообще. Первый раз в поле зрения сотрудников ГИБДД он попал в январе прошлого года. Тогда он находился за рулём автомобиля пьяным и опять же без прав. Согласно статьи 12.8.3 КоАП, за данное правонарушение он отсидел 10 суток.

Спустя месяц этот же водитель вновь был остановлен госавтоинспекторами. И опять в нетрезвом виде. На этот раз судья назначил ему наказание по уголовной статье 264 п. 1 – лишение права управления транспортным средством сроком на 24 месяца.

Мужчину такой ход событий ничуть не смутил, и в июле того же года он раскатывал на своём автомобиле под хмельком и с ветерком, но за руль посадил своего пьяного приятеля. Решение судьи было аналогичным – лишение прав на 18 месяцев.

Оба наказания не суммируются, и срок лишения по ним истекает отдельно друг от друга.

Кроме того, этот гражданин имеет один неоплаченный штраф за отсутствие страховки, выписанный в июле уже этого года, в размере 800 рублей. Вчера сотрудники ГИБДД составили по данному нарушению ещё один протокол, по которому ему увеличат штраф в два раза, назначат исправительные работы или подвергнут аресту.

Сейчас рецидивист находится в полиции в комнате для административно задержанных. Его автомобиль арестован и поставлен на стоянку в рамках уголовного дела.

Как удалось выяснить сайту «КР», злостный нарушитель имеет семь классов образования, нигде не работает, но при этом женат и воспитывает пятерых детей.