Житель Кыштыма пять лет думал, что ездит на скутере, а оказалось, что это мотоцикл

Автор: КР от Сегодня, 17:17 Категория: Общество

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по необычному гражданскому делу. В 2012 году житель Кыштыма купил в магазине «Мототехника» скутер почти за 60 000 рублей. При этом паспорт транспортного средства ему не выдали.

Дело в том, что в договоре купли-продажи был указан объём двигателя 49,6 кубических сантиметра. А регистрация мопедов и скутеров с объёмом до 50 кубических сантиметров в ГИБДД не требуется.

Счастливый обладатель железного коня спокойно ездил на нём пять лет подряд. Водительские права, которые позволяли ему управлять легковыми и грузовыми автомобилями, он получил ещё в 1994 году. Но даже будучи водителем со стажем, мужчина не придавал значения тому, что является обладателем довольно мощного мотоцикла.

Всё прояснилось, когда его остановили дорожные полицейские на улице Куйбышева в нашем городе. Опытные сотрудники ДПС запросили документы на мотоцикл, а когда выяснилось, что их нет, нарушителя оштрафовали на 5000 рублей, отправив транспортное средство на штрафстоянку. Там мотоцикл простоял больше двух месяцев, за что мужчине пришлось заплатить 37370 рублей.

Обманутый покупатель подал иск в Кыштымский городской суд. Он просил служителей Фемиды признать недействительным договор купли-продажи автомототранспорта, взыскать с ООО «Мототехника» 55900 рублей, а также около 20000 рублей за услуги юриста и компенсацию морального вреда за предоставление недостоверной информации о товаре, 1900 рублей – за транспортировку транспортного средства на штрафстоянку, ещё 37370 – за его хранение.

В результате судья расторг договор купли-продажи, взыскал с продавца стоимость «мопеда», компенсацию морального вреда – 2500 рублей, штраф – 29200 рублей, а также пошлину в доход местного бюджета Кыштымского городского округа в сумме 2177 рублей.

Представители фирмы «Мототехника» с этим не согласились и подали жалобу в Челябинский областной суд. Его работники установили, что в 2012 году житель нашего города приобрёл не что иное, как мотоцикл модели Yinxiang YX130CF с объёмом двигателя 127 кубических сантиметров. Это доказывается письмом Находкинской таможни Дальневосточного таможенного управления.

В результате решение Кыштымского городского суда было отменено, а в удовлетворении исковых требований покупателя транспортного средства отказано в полном объёме.