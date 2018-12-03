В Кыштыме универмаг больше других рад Новому году

Автор: КР от Вчера, 13:02 Категория: Общество

Фото Максима Марининова

Именно этот магазин в центре города стал победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов малого и среднего бизнеса Кыштыма в номинации «Отдельно стоящее здание».

Фото Максима Марининова

Работники универмага украсили гирляндами фасад здания и две стоящие напротив ели. На столбах рядом с магазином закрепили светящиеся шары. Администрация Кыштымского городского округа поощрила этот коллектив денежной премией в 20 000 рублей.

Второе место в той же номинации и 13000 рублей получил торгово-гостиничный комплекс «Родник». Развлекательно-досуговый центр «Жар-Птица» стал третьим и был поощрён премией в 5000 рублей.

Что касается встроенных зданий, то лучшими оказались гостиничный комплекс «Акрополь», пиццерия «Перчик» на Нижнем Кыштыме и кофейня «Best of» на улице Ленина. Они получили по десять, шесть и две тысячи соответственно.

Всего в конкурсе приняли участие девять представителей бизнеса. Помимо победителей и призёров, ими стали столовая «Капуста», фабрика «Кыштымский трикотаж» и швейное ателье на улице Калинина, 174.