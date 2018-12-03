В Кыштыме универмаг больше других рад Новому году Автор: КР от Вчера, 13:02 Категория: Общество 0 Фото Максима Марининова Именно этот магазин в центре города стал победителем конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов малого и среднего бизнеса Кыштыма в номинации «Отдельно стоящее здание». Фото Максима Марининова Работники универмага украсили гирляндами фасад здания и две стоящие напротив ели. На столбах рядом с магазином закрепили светящиеся шары. Администрация Кыштымского городского округа поощрила этот коллектив денежной премией в 20 000 рублей. Второе место в той же номинации и 13000 рублей получил торгово-гостиничный комплекс «Родник». Развлекательно-досуговый центр «Жар-Птица» стал третьим и был поощрён премией в 5000 рублей. Что касается встроенных зданий, то лучшими оказались гостиничный комплекс «Акрополь», пиццерия «Перчик» на Нижнем Кыштыме и кофейня «Best of» на улице Ленина. Они получили по десять, шесть и две тысячи соответственно. Всего в конкурсе приняли участие девять представителей бизнеса. Помимо победителей и призёров, ими стали столовая «Капуста», фабрика «Кыштымский трикотаж» и швейное ателье на улице Калинина, 174. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить