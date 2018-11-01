В Кыштыме объявлен конкурс на самую лучшую атмосферу Нового года

Автор: КР от Вчера, 15:07 Категория: Общество

Администрация Кыштымского городского округа объявила традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов предприятий и среднего бизнеса. Учреждения торговли, общественного питания и бытовых услуг, в соответствии с условиями конкурса, должны создать, для своих посетителей и клиентов праздничную атмосферу по случаю приближения Нового года.

При подведении итогов будут учитываться украшение входных групп, декорирование витрин и фасадов.

В прошлом году от местных предпринимателей на конкурс было подано 10 заявок. В этом году организаторы надеются, что участников станет больше. Общий призовой фонд составит 56 000 рублей.

Заявки для участия принимаются с 3 по 12 декабря. Специальная комиссия будет оценивать старания конкурсантов с 18 по 21 декабря. А итоги конкурса подведут 24 декабря на встрече главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой с предпринимательским сообществом.