В Кыштыме объявлен конкурс на самую лучшую атмосферу Нового года Автор: КР от Вчера, 15:07 Категория: Общество 0 Администрация Кыштымского городского округа объявила традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов предприятий и среднего бизнеса. Учреждения торговли, общественного питания и бытовых услуг, в соответствии с условиями конкурса, должны создать, для своих посетителей и клиентов праздничную атмосферу по случаю приближения Нового года. При подведении итогов будут учитываться украшение входных групп, декорирование витрин и фасадов. В прошлом году от местных предпринимателей на конкурс было подано 10 заявок. В этом году организаторы надеются, что участников станет больше. Общий призовой фонд составит 56 000 рублей. Заявки для участия принимаются с 3 по 12 декабря. Специальная комиссия будет оценивать старания конкурсантов с 18 по 21 декабря. А итоги конкурса подведут 24 декабря на встрече главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой с предпринимательским сообществом. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить