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Опасный металлический мостик на Нижнем Кыштыме заменят бетонной плитой

Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: Общество

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Фото Максима Марининова

 

Поручение обследовать пешеходный мост через ручей, вытекающий из озера Выпущенное, что за второй школой, глава Кыштымского городского округа дала управлению городского хозяйства после публикации в газете «Кыштымский рабочий» 21 января материала «Смердящее озеро». Сотрудники этого управления выехали на место и лично убедились, что без восстановительных работ не обойтись.  

 

Фото Максима Марининова

 

Работники «Дорсервиса» заменили покосившуюся металлическую переправу трёхметровыми досками. Это временное сооружение прослужит всего месяц. А к весне там появится надёжная бетонная плита, оборудованная перилами.  Ремонт мостика обойдётся местной казне в 18 тысяч рублей.

 

Фото Максима Марининова

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