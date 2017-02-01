Опасный металлический мостик на Нижнем Кыштыме заменят бетонной плитой

Автор: КР от Вчера, 16:37 Категория: Общество

Фото Максима Марининова

Поручение обследовать пешеходный мост через ручей, вытекающий из озера Выпущенное, что за второй школой, глава Кыштымского городского округа дала управлению городского хозяйства после публикации в газете «Кыштымский рабочий» 21 января материала «Смердящее озеро». Сотрудники этого управления выехали на место и лично убедились, что без восстановительных работ не обойтись.

Фото Максима Марининова

Работники «Дорсервиса» заменили покосившуюся металлическую переправу трёхметровыми досками. Это временное сооружение прослужит всего месяц. А к весне там появится надёжная бетонная плита, оборудованная перилами. Ремонт мостика обойдётся местной казне в 18 тысяч рублей.

Фото Максима Марининова