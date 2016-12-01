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В центре Кыштыма появились светящиеся люди

Автор: КР от Сегодня, 14:38 Категория: ГИБДД информирует

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Фото Максима Марининова

 

Вчера днём школьники совместно с госавтоинспекторами провели в центре города акцию «Светлячок». Около 20 учеников первой, второй средней и второй начальной, третьей, четвёртой, десятой и тринадцатой школ раздали прохожим световозвращающие элементы. Их они выполнили в новогоднем стиле – в виде ёлочек, снеговиков, с изображением оленей. Всего дети раздали несколько десятков фликеров.

 

Фото Максима Марининова

 

Светящиеся в свете фар в тёмное время суток атрибуты можно прикрепить к сумкам, рюкзакам или на одежду. Как сообщалось на нашем сайте ранее, подобная акция прошла накануне в микрорайоне Каолиновый. Её инициатором стал отдел ГИБДД кыштымской полиции.  

 

Фото Максима Марининова

 

Фото Максима Марининова

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