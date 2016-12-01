В центре Кыштыма появились светящиеся люди

Автор: КР от Сегодня, 14:38 Категория: ГИБДД информирует

Фото Максима Марининова

Вчера днём школьники совместно с госавтоинспекторами провели в центре города акцию «Светлячок». Около 20 учеников первой, второй средней и второй начальной, третьей, четвёртой, десятой и тринадцатой школ раздали прохожим световозвращающие элементы. Их они выполнили в новогоднем стиле – в виде ёлочек, снеговиков, с изображением оленей. Всего дети раздали несколько десятков фликеров.

Фото Максима Марининова

Светящиеся в свете фар в тёмное время суток атрибуты можно прикрепить к сумкам, рюкзакам или на одежду. Как сообщалось на нашем сайте ранее, подобная акция прошла накануне в микрорайоне Каолиновый. Её инициатором стал отдел ГИБДД кыштымской полиции.

Фото Максима Марининова

Фото Максима Марининова