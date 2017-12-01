В Кыштыме кафе и магазины станут конкурентами в новогоднем оформлении

Автор: КР от Вчера, 15:03 Категория: Экономика и бизнес

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление, объявленном администрацией Кыштымского городского округа, изъявили желание принять участие девять кыштымских предприятий малого и среднего бизнеса. В предпраздничное состязание включились кафе «Гости», «Лагуна», «Ереван», гостиничные комплексы «Акрополь» и «Родник». Среди конкурсантов – и магазины «Универмаг», «Визит», торговый центр «Набережный», а также один из кондитерских отделов в Центральном универсальном магазине.

– Мы никогда не принимали участие в подобных конкурсах, хотя всегда готовимся к Новому году, – сказала нашему сайту владелец кондитерского отдела, предприниматель Лариса Петрова. – Помимо традиционных гирлянд, нас можно найти по ненавязчивому музыкальному сопровождению, а также светомузыке.

Кроме того, продавец этого же отдела будет одета в праздничный фартук и даже водрузит диадему.

Напомним, конкурсанты будут оцениваться по нескольким категориям: оформление прилегающей территории, входной группы, витрин, фасадов, торгового зала, прилавков, ценников, рабочих мест. Также комиссия обратит внимание на нарядный внешний вид сотрудников, музыкальное и видеосопровождение. Приветствуется проведение новогодних выставок-продаж, розыгрышей, а также театрализованных представлений и конкурсов.

По словам старшего экономиста управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа Ирины Крюченковой, в следующую среду будут названы четыре победителя предновогоднего конкурса. В качестве приза им вручат денежные премии в 20 000, 15 000, 10 000 и 5 000 рублей.