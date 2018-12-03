Рядом с Кыштымом состоится ночной фестиваль по ловле умной рыбы на гирлянды

Автор: КР от Сегодня, 16:23 Категория: Общество

Встреча будет называться «Увильдинская ночка». Она пройдёт с 3 на 4 января. В ней примут участие рыбаки от десяти до 80 лет со всей Челябинской области.

Кыштымские рыболовы уже вовсю тренируются.

– Рипус – умная рыба. Либо она тебя обманет, либо ты её, – сказал сайту «КР» участник фестиваля, работник Кыштымского медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин. – Поймать её – это дело трудоёмкое, её нужно прикормить на славу. Потребуется сварить для неё мормыш и сделать кашу с пшеном. Знали бы вы, какое это удовольствие – сидеть в тёплой палатке и ждать улова!

При этом не обойдётся без новогодних атрибутов. Снасти для ловли рипуса рыбаки называют гирляндой – это из-за нескольких поводков на одной леске. К тому же на фестивале они устроят новогодний субботник. По традиции, все рыбаки возьмут с собой мешки для мусора и очистят береговую зону.

Областная встреча на льду пройдёт на территории базы «Бригантина» на озере Увильды.

Регистрация заявок на участие в фестивале уже идёт в группе Вконтакте «Общество рыболовов Кыштыма» https://vk.com/club140049789.

По итогам будут определены три победителя за первые три места и призёры в нескольких номинациях. К примеру: «Самый крупный рипус», «Самый старший участник фестиваля», «Молодая и бывалая семья, «Юный участник» и так далее.