Рядом с Кыштымом состоится ночной фестиваль по ловле умной рыбы на гирлянды Автор: КР от Сегодня, 16:23 Категория: Общество 0 Встреча будет называться «Увильдинская ночка». Она пройдёт с 3 на 4 января. В ней примут участие рыбаки от десяти до 80 лет со всей Челябинской области. Кыштымские рыболовы уже вовсю тренируются. – Рипус – умная рыба. Либо она тебя обманет, либо ты её, – сказал сайту «КР» участник фестиваля, работник Кыштымского медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин. – Поймать её – это дело трудоёмкое, её нужно прикормить на славу. Потребуется сварить для неё мормыш и сделать кашу с пшеном. Знали бы вы, какое это удовольствие – сидеть в тёплой палатке и ждать улова! При этом не обойдётся без новогодних атрибутов. Снасти для ловли рипуса рыбаки называют гирляндой – это из-за нескольких поводков на одной леске. К тому же на фестивале они устроят новогодний субботник. По традиции, все рыбаки возьмут с собой мешки для мусора и очистят береговую зону. Областная встреча на льду пройдёт на территории базы «Бригантина» на озере Увильды. Регистрация заявок на участие в фестивале уже идёт в группе Вконтакте «Общество рыболовов Кыштыма» https://vk.com/club140049789. По итогам будут определены три победителя за первые три места и призёры в нескольких номинациях. К примеру: «Самый крупный рипус», «Самый старший участник фестиваля», «Молодая и бывалая семья, «Юный участник» и так далее. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить