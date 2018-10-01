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Рыболовы Кыштыма закроют осенний сезон массовой рыбалкой

Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: Общество

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Любители рыбной ловли в нашем городе решили устроить дружеское соревнование. К участию приглашаются все желающие. При себе нужно иметь спиннинг и лодку.

 

Рыбалка пройдёт 27 октября на берегу озера Тайги. Начало в 10 часов.

 

– После анбашской остановки есть поворот направо в лес. Там и будет сбор рыбаков. Поворот мы обозначим красной светоотражающей лентой, – сообщил сайту «КР» инициатор мероприятия Дмитрий Дудин. – Для участия нужно подать заявку до 25 октября, написав мне в личные сообщения ВКонтакте https://vk.com/id208424130.

 

По итогам соревнований определятся трое победителей, чей улов по весу окажется больше других.

 

Напомним, ВКонтакте создана группа «Общество рыболовов Кыштыма». Её участники проводят не только массовые рыбалки, но и уборку побережий водоёмов. После соревнования 27 октября эта традиция продолжится. Рыболовы очистят от мусора берег озера Тайги, поэтому всем, кто приедет на соревнование, нужно взять с собой пакеты и мешки.

 

В январе кыштымские рыбаки планируют организовать состязания по ловле рипуса на озере Увильды, а в следующем году порыбачить на леща в Верхне-Кыштымском пруду.


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