Рыболовы Кыштыма закроют осенний сезон массовой рыбалкой Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: Общество 0 Любители рыбной ловли в нашем городе решили устроить дружеское соревнование. К участию приглашаются все желающие. При себе нужно иметь спиннинг и лодку. Рыбалка пройдёт 27 октября на берегу озера Тайги. Начало в 10 часов. – После анбашской остановки есть поворот направо в лес. Там и будет сбор рыбаков. Поворот мы обозначим красной светоотражающей лентой, – сообщил сайту «КР» инициатор мероприятия Дмитрий Дудин. – Для участия нужно подать заявку до 25 октября, написав мне в личные сообщения ВКонтакте https://vk.com/id208424130. По итогам соревнований определятся трое победителей, чей улов по весу окажется больше других. Напомним, ВКонтакте создана группа «Общество рыболовов Кыштыма». Её участники проводят не только массовые рыбалки, но и уборку побережий водоёмов. После соревнования 27 октября эта традиция продолжится. Рыболовы очистят от мусора берег озера Тайги, поэтому всем, кто приедет на соревнование, нужно взять с собой пакеты и мешки. В январе кыштымские рыбаки планируют организовать состязания по ловле рипуса на озере Увильды, а в следующем году порыбачить на леща в Верхне-Кыштымском пруду. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить