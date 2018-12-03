В честь инопланетного разведчика, обнаруженного в Кыштыме, устроят фестиваль

Автор: КР от Вчера, 11:41 Категория: Общество

Владимир Бендлин и Алексей Королёв

Вечер памяти кыштымского инопланетянина 23 января следующего года состоится в Екатеринбурге в третий раз. Но впервые эта встреча будет преобразована в формат фестиваля.

В нём примут участие психологи, экстрасенсы, учёные, астрономы, представители религиозных конфессий, журналисты. В качестве специального гостя приглашён Владимир Бендлин – бывший следователь Кыштымского ГОВД, который расследовал дело о гуманоиде. Он расскажет новые подробности, о которых никогда ранее не сообщалось в средствах массовой информации.

Помимо этого, на фестивале выступят несколько музыкальных коллективов, чьи песни и музыка посвящены Алёшеньке и космосу.

– В Екатеринбурге и Челябинске много людей, которые проявляют интерес к этой истории, в отличие от самих жителей Кыштыма, – сказал сайту «КР» организатор фестиваля, координатор Русской уфологической станции по Уралу Алексей Королёв. – В разное время на Урале было найдено около пяти подобных существ. На предстоящей встрече прозвучат экспертные заключения по этим пришельцам.

Будет ли вход на фестиваль свободным или по приглашению, зависит от места его проведения. Оно пока определяется. Из-за наплыва гостей требуется просторное помещение.

Согласно теории ушедшего из жизни в прошлом году уфолога Вадима Черноброва, который долгие годы занимался историей кыштымского карлика – он был инопланетным разведчиком.

От него требовалось оценить отношение человечества к иноземному гостю. Но так как люди восприняли его визит негативно, это повлияло на дальнейший контакт.