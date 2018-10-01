В Кыштыме определился лучший рыболов – ему повезло на щуку Автор: КР от Вчера, 14:10 Категория: Общество 0 На озере Тайги прошли соревнования по рыбной ловле. В них приняли участие 12 кыштымских любителей рыбалки. Согласно озвученным заранее правилам, ловить рыбку можно было на спиннинг с лодки. Самым большим уловом стала щука весом два килограмма 200 граммов. Её поймал Дамир Зайнетдинов, который и занял первое место. Дамир работает водителем в местном филиале «Газпром газораспределение Челябинск». В номинации Big FiSh победу одержал Евгений Копылов – электролизник водных растворов Кыштымского медеэлектролитного завода. Его трофеем стал окунь весом 250 граммов. В соревновании дебютировал 10-летний Алексей Антонов, за что получил грамоту от Общества рыболовов Кыштыма. – Всех, в том числе и зрителей-болельщиков, угощали кофе и шулумом, – сказал сайту «КР» инициатор соревнования, работник КМЭЗ Дмитрий Дудин. – Мы закрыли сезон с пользой для себя и для природы. По традиции, кыштымские рыбаки очистили берег озера от мусора, который нерадивые туристы оставляют после своего отдыха. Чтобы вывезти все мешки, потребовалось два автомобильных прицепа. Теперь любители рыбной ловли с нетерпением ждут, когда водоёмы покроются льдом. Они хотят провести зимнее соревнование «Увильдинская ночка» – по ловле рипуса. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить