В Кыштыме определился лучший рыболов – ему повезло на щуку

Автор: КР от Вчера, 14:10 Категория: Общество

На озере Тайги прошли соревнования по рыбной ловле. В них приняли участие 12 кыштымских любителей рыбалки. Согласно озвученным заранее правилам, ловить рыбку можно было на спиннинг с лодки.

Самым большим уловом стала щука весом два килограмма 200 граммов. Её поймал Дамир Зайнетдинов, который и занял первое место. Дамир работает водителем в местном филиале «Газпром газораспределение Челябинск».

В номинации Big FiSh победу одержал Евгений Копылов – электролизник водных растворов Кыштымского медеэлектролитного завода. Его трофеем стал окунь весом 250 граммов.

В соревновании дебютировал 10-летний Алексей Антонов, за что получил грамоту от Общества рыболовов Кыштыма.

– Всех, в том числе и зрителей-болельщиков, угощали кофе и шулумом, – сказал сайту «КР» инициатор соревнования, работник КМЭЗ Дмитрий Дудин. – Мы закрыли сезон с пользой для себя и для природы.

По традиции, кыштымские рыбаки очистили берег озера от мусора, который нерадивые туристы оставляют после своего отдыха. Чтобы вывезти все мешки, потребовалось два автомобильных прицепа.

Теперь любители рыбной ловли с нетерпением ждут, когда водоёмы покроются льдом. Они хотят провести зимнее соревнование «Увильдинская ночка» – по ловле рипуса.