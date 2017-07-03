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В Кыштыме приступили к благоустройству дворовых территорий

Автор: КР от Сегодня, 12:40 Категория: ЖКХ

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На дворовой территории улицы Челюскинцев уложен новый асфальт.

 

Во все эти работы вовлечены и управляющие компании. По программе «Формирование комфортной городской среды» уже отремонтированы проезды вдоль домов №59 и 59а на улице Челюскинцев. Здесь заасфальтировано порядка 370 квадратных метров, и  установлены бордюры. Также будет произведена опиловка аварийных деревьев, отремонтировано ограждение цветников около подъездов.

 

Проезды на улице Челюскинцев – не первый объект, включённый  в программу комфортной городской среды. Напомним, в этом году губернатор Борис Дубровский, с учётом федеральных и региональных финансовых источников, направил в Кыштым 14 миллионов 952 тысячи рублей. Софинансирование из муниципальной казны составит 500 000 рублей.

 

 Кроме того, в Кыштымском округе к проекту «Городская среда» активно подключилась и Русская медная компания. Промышленный холдинг уже установил детские площадки во дворах домов на улицах Чернышевского, 8,  Соплякова, 5,  Бажова, 1, Свободы, 3 и 3а.

 

Работы на своих объектах в районе Нижнего Кыштыма разворачивает и управляющая компания «ЖКХ». Завершается асфальтирование проезда вдоль дома №102 на улице Красной Звезды.

 

На сайте администрации Кыштымского городского округа активирован специальный раздел «Формирование комфортной городской среды». Здесь есть вся  необходимая информация по проекту, а также о том, как подключиться к формированию программы на 2018 – 2022 годы.

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