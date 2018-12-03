В Кыштыме изменились сроки передачи показаний электроэнергии Автор: КР от Сегодня, 16:46 Категория: Общество 0 Это связано с предстоящими новогодними каникулами. Поэтому жители города и посёлков получат квитанции в конце декабря. Передать показания приборов учёта электроэнергии в сетевую компанию «МРСК Урала» нужно до 14 декабря включительно. Сделать это можно в расчётно-информационном центре на улице Некрасова, 2. Или отправить данные на электронный адрес sbyt74@che.mrsk-ural.ru. Срок передачи показаний продлится до обеда 17 декабря в тех случаях, если потребители передадут их через телефон-автоответчик 8−800−1000−172 или сайт «МРСК Урала». В разделе «Клиентам – Энергосбытовая деятельность – Челябинская область – Передача показаний» нужно ввести номер лицевого счёта и показания прибора учёта. Если данные не поступят вовремя в электросетевую компанию, они не будут приняты к расчёту за декабрь. С января 2019 года показания будут принимать в обычном режиме. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить