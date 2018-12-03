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В Кыштыме изменились сроки передачи показаний электроэнергии

Автор: КР от Сегодня, 16:46 Категория: Общество

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Это связано с предстоящими новогодними каникулами. Поэтому жители города и посёлков получат квитанции в конце декабря.

 

Передать показания приборов учёта электроэнергии в сетевую компанию «МРСК Урала» нужно до 14 декабря включительно.

 

Сделать это можно в расчётно-информационном центре на улице Некрасова, 2. Или отправить данные на электронный адрес sbyt74@che.mrsk-ural.ru.

 

Срок передачи показаний продлится до обеда 17 декабря в тех случаях, если потребители передадут их через телефон-автоответчик 8−800−1000−172 или сайт «МРСК Урала». В разделе «Клиентам – Энергосбытовая  деятельность – Челябинская область – Передача показаний» нужно ввести номер лицевого счёта и показания прибора учёта.

 

Если данные не поступят вовремя в электросетевую компанию, они не будут приняты к расчёту за декабрь.

 

С января 2019 года показания будут принимать в обычном режиме.

 


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