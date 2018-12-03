В Кыштыме изменились сроки передачи показаний электроэнергии

Автор: КР от Сегодня, 16:46 Категория: Общество

Это связано с предстоящими новогодними каникулами. Поэтому жители города и посёлков получат квитанции в конце декабря.

Передать показания приборов учёта электроэнергии в сетевую компанию «МРСК Урала» нужно до 14 декабря включительно.

Сделать это можно в расчётно-информационном центре на улице Некрасова, 2. Или отправить данные на электронный адрес sbyt74@che.mrsk-ural.ru.

Срок передачи показаний продлится до обеда 17 декабря в тех случаях, если потребители передадут их через телефон-автоответчик 8−800−1000−172 или сайт «МРСК Урала». В разделе «Клиентам – Энергосбытовая деятельность – Челябинская область – Передача показаний» нужно ввести номер лицевого счёта и показания прибора учёта.

Если данные не поступят вовремя в электросетевую компанию, они не будут приняты к расчёту за декабрь.

С января 2019 года показания будут принимать в обычном режиме.