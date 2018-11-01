Кыштым вышел в финал проектного конкурса аналитического центра при правительстве Российской Федерации Автор: КР от Вчера, 12:08 Категория: Общество 0 Конкурс «Проектный Олимп» проводится с 2014 года. В этом году Кыштым вошёл в число 304 участников из 59 регионов страны. С июня по ноябрь состязания между ними проходили в заочной и очной форме – от представления пакетов документов до собеседований. В финал отобраны 100 лучших проектов. Кыштым соревновался с такими компаниями, как Аэрофлот, Газпром-нефть, Пенсионный фонд России и департамент здравоохранения города Москвы. Наш город представил свой преокт в номинации «Управление проектами в муниципальном образовании», именно с ним он и вошёл в число финалистов конкурса. – Для нас это большой опыт, так как проектной деятельностью администрация Кыштымского городского округа занимается всего второй год, – сказала сайту «КР» заместитель главы по информационным технологиям Елена Зарубина. – Например, Белогородская область имеет десятилетний опыт разработки и реализации различных проектов. Думаю, достигнутый результат станет для нас новым этапом развития. На конкурс от Кыштыма были представлены реализация таких проектов, как энергосервисный контракт, информационно-консультационный центр для бизнеса на базе МФЦ и «Формирование комфортной городской среды». В числе финалистов, помимо нашего города, оказались всего три представителя Челябинской области – Магнитогорск и региональное министерство информационных технологий. Кыштым примет участие в конкурсе и в 2019 году. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить