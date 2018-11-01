Кыштым вышел в финал проектного конкурса аналитического центра при правительстве Российской Федерации

Автор: КР от Вчера, 12:08 Категория: Общество

Конкурс «Проектный Олимп» проводится с 2014 года. В этом году Кыштым вошёл в число 304 участников из 59 регионов страны. С июня по ноябрь состязания между ними проходили в заочной и очной форме – от представления пакетов документов до собеседований. В финал отобраны 100 лучших проектов.

Кыштым соревновался с такими компаниями, как Аэрофлот, Газпром-нефть, Пенсионный фонд России и департамент здравоохранения города Москвы. Наш город представил свой преокт в номинации «Управление проектами в муниципальном образовании», именно с ним он и вошёл в число финалистов конкурса.

– Для нас это большой опыт, так как проектной деятельностью администрация Кыштымского городского округа занимается всего второй год, – сказала сайту «КР» заместитель главы по информационным технологиям Елена Зарубина. – Например, Белогородская область имеет десятилетний опыт разработки и реализации различных проектов. Думаю, достигнутый результат станет для нас новым этапом развития.

На конкурс от Кыштыма были представлены реализация таких проектов, как энергосервисный контракт, информационно-консультационный центр для бизнеса на базе МФЦ и «Формирование комфортной городской среды».

В числе финалистов, помимо нашего города, оказались всего три представителя Челябинской области – Магнитогорск и региональное министерство информационных технологий. Кыштым примет участие в конкурсе и в 2019 году.