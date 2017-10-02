Кыштым вышел в финал национальной премии Russian Event Awards
Автор: КР от Вчера, 14:33 Категория: Туризм
Специалист Центра развития туризма Кыштымского городского округа Анна Акимова
В Казани подведены итоги регионального этапа премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Всего участниками конкурса стали 150 проектов Уральского и Приволжского округов.
– В финал вышли и два наших проекта, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Кыштымского округа Алина Шмарина. – Спортивно-туристический центр «Провинция» занял второе место в номинации «Лучшая площадка для проведения событий».
А сам Центр развития туризма удостоен диплома третьей степени в номинации «Лучший муниципальный туристско-информационный центр». Впереди только Нижний Тагил – он серебряный призёр, и Златоуст, ставший победителем.
Кыштымская ярмарка «На рудниках», также участвовавшая в состязаниях, во всероссийский финал национальной премии не прошла. Он состоится в последние выходные октября в Липецке.
Премия «Russian Event Awards» учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.