Предприниматель из Кыштыма принимает в своём магазине детской одежды пластиковые крышки с закруткой

Автор: КР от Сегодня, 17:37 Категория: Общество

Все они попадут на один из заводов по переработке пластика. А на вырученные деньги будет куплено дорогостоящее медицинское оборудование для челябинского центра паллиативной помощи детям с неизлечимыми болезнями.

Организатор проекта – бизнесмен из Челябинска Андрей Тыртышный. Эту идею он подсмотрел у испанских активистов. И весной этого года объявил акцию «Крышечки в обмен на жизнь!» Интересно, что себестоимость одной крышки такая же, как у бутылки.

Как сказала сайту «КР» координатор проекта Юлия Титова, за три месяца на Южном Урале удалось собрать 127 килограммов крышечек. Среди городов области Кыштым в лидерах.

В конце августа предприниматель Ирина Пневская отвезла в Челябинск 12 килограммов пластиковых крышек, а это около 30 тысяч штук. Всё это наши земляки принесли в «Карусель» на улице Ленина, 16 буквально за три недели.

– Причём половину из собранного пластика пожертвовала семья Беляевых, – сообщила нашему сайту Ирина Алексеевна. – У меня трое детей, и они тоже присоединилась к этому доброму делу. Теперь они каждый день приносят с улицы полные карманы найденных крышек.

Чтобы помочь больным детям, их необходимо собрать хотя бы тонну – именно такой минимальный объём принимают заводы в переработку. В ходу все виды пластиковых крышек, в том числе от бутылок из-под растительного масла, средств для мытья посуды и даже фломастеров и маркеров. Также принимаются капсулы от киндер-сюрпризов. Единственное условие – они должны быть чистыми и без вкладышей.

Подробности в группе «Крышечки в обмен на жизнь!»