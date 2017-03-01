Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме студенты колледжа объявили сбор батареек, чтобы спасти ёжиков

В Кыштыме студенты колледжа объявили сбор батареек, чтобы спасти ёжиков

Автор: КР от Сегодня, 14:34 Категория: Экология

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Студенты и волонтёры филиала Южно-Уральского государственного колледжа

Ангелина Кифер и Александр Батурин одними из первых поддержали акцию по сбору батареек.

 

Волонтёры назвали акцию «Собери батарейки – спаси ёжика». Она стартует с предстоящего понедельника и пройдёт в Кыштыме впервые.

 

– Использованные элементы питания, если их не утилизировать с соблюдением техники безопасности, а выбросить с бытовыми отходами, отравляют верхний слой почвы, – сказала сайту «КР» одна из инициаторов акции, заместитель руководителя филиала Южно-Уральского государственного колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова. – И первыми от этого страдают ежи, кроты и, конечно же, растения.

 

Студенты и волонтёры колледжа специально для сбора опасных отходов на собственные деньги приобрели пластиковые контейнеры с крышкой. Они будут установлены не только в этом учебном заведении, но и в некоторых школах города и даже в организациях.

 

Акция продлится до летних каникул. После этого всю партию собранных батареек планируется отвезти в Челябинск, где находится предприятие, специализирующееся на переработке отходов промышленного производства, в том числе батареек и аккумуляторов.

 

– Мы работаем на договорной основе только с юридическими лицами, которые оплачивают нам утилизацию отходов высокого класса опасности, – сказала мне сегодня по телефону менеджер по утилизации химических элементов тока ООО «Мегаполис Ресурс» Татьяна Назарова. – Батарейки сортируются вручную, и мы должны платить работникам за их труд. Если студенты из вашего города привезут к нам до пяти килограммов батареек, мы примем их на переработку бесплатно, в порядке исключения.

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter