В Кыштыме студенты колледжа объявили сбор батареек, чтобы спасти ёжиков
Автор: КР от Сегодня, 14:34 Категория: Экология
Студенты и волонтёры филиала Южно-Уральского государственного колледжа
Ангелина Кифер и Александр Батурин одними из первых поддержали акцию по сбору батареек.
Волонтёры назвали акцию «Собери батарейки – спаси ёжика». Она стартует с предстоящего понедельника и пройдёт в Кыштыме впервые.
– Использованные элементы питания, если их не утилизировать с соблюдением техники безопасности, а выбросить с бытовыми отходами, отравляют верхний слой почвы, – сказала сайту «КР» одна из инициаторов акции, заместитель руководителя филиала Южно-Уральского государственного колледжа по воспитательной работе Валентина Щеглова. – И первыми от этого страдают ежи, кроты и, конечно же, растения.
Студенты и волонтёры колледжа специально для сбора опасных отходов на собственные деньги приобрели пластиковые контейнеры с крышкой. Они будут установлены не только в этом учебном заведении, но и в некоторых школах города и даже в организациях.
Акция продлится до летних каникул. После этого всю партию собранных батареек планируется отвезти в Челябинск, где находится предприятие, специализирующееся на переработке отходов промышленного производства, в том числе батареек и аккумуляторов.
– Мы работаем на договорной основе только с юридическими лицами, которые оплачивают нам утилизацию отходов высокого класса опасности, – сказала мне сегодня по телефону менеджер по утилизации химических элементов тока ООО «Мегаполис Ресурс» Татьяна Назарова. – Батарейки сортируются вручную, и мы должны платить работникам за их труд. Если студенты из вашего города привезут к нам до пяти килограммов батареек, мы примем их на переработку бесплатно, в порядке исключения.
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