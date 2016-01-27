Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме жильцы многоквартирных домов подготовили десятки заявок на благоустройство дворовых территорий

В Кыштыме жильцы многоквартирных домов подготовили десятки заявок на благоустройство дворовых территорий

Автор: КР от Вчера, 14:29 Категория: ЖКХ

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Неделю назад в управлении городского хозяйства были учтены 65 заявок на проведение озеленения, установку и ремонт игровых зон и контейнерных площадок, асфальтирование проездов, тротуаров и парковок, монтаж скамеек, урн и других элементов, предусмотренных проектом «Городская среда».

 

Как сказал сайту «КР» начальник управления городского хозяйства Александр Головачёв, на сегодня принято уже 102 заявки. В их оформлении населению оказывают помощь депутаты Собрания. Например, Марина Иванова, чей избирательный округ находится в районе радиогородка,  совместно с активистами из многоквартирных домов подготовила 11 заявок, по три заявки – Наталья Королевская  и  Владимир Гузынин. И их приём ещё продолжается.

 

Все заявки будут рассмотрены на общественном совете. С учётом финансирования их предстоит распределить по годам, поскольку проект партии «Единая Россия»  продлится  до 2022 года.

 

В проекте «Городская среда» предусмотрено и благоустройство мест общего пользования. В этом году за счёт бюджетных средств и при финансовом участии Русской медной компании благоустраивается набережная около Народного дома.

 

На 2018 год как  вариант рассматривается благоустройство пешеходной зоны вдоль речного русла – от ограды машобъединения до стадиона.

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 27.01.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • 51 комментарий
  • 0 публикаций
Почему ЕР свои проекты делает на бюджетные деньги, а не на партийные взносы? Дайте возможность другим партиям финансирование из бюджета и они не хуже проекты придумают.
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter