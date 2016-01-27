В Кыштыме жильцы многоквартирных домов подготовили десятки заявок на благоустройство дворовых территорий

Автор: КР от Вчера, 14:29 Категория: ЖКХ

Неделю назад в управлении городского хозяйства были учтены 65 заявок на проведение озеленения, установку и ремонт игровых зон и контейнерных площадок, асфальтирование проездов, тротуаров и парковок, монтаж скамеек, урн и других элементов, предусмотренных проектом «Городская среда».

Как сказал сайту «КР» начальник управления городского хозяйства Александр Головачёв, на сегодня принято уже 102 заявки. В их оформлении населению оказывают помощь депутаты Собрания. Например, Марина Иванова, чей избирательный округ находится в районе радиогородка, совместно с активистами из многоквартирных домов подготовила 11 заявок, по три заявки – Наталья Королевская и Владимир Гузынин. И их приём ещё продолжается.

Все заявки будут рассмотрены на общественном совете. С учётом финансирования их предстоит распределить по годам, поскольку проект партии «Единая Россия» продлится до 2022 года.

В проекте «Городская среда» предусмотрено и благоустройство мест общего пользования. В этом году за счёт бюджетных средств и при финансовом участии Русской медной компании благоустраивается набережная около Народного дома.

На 2018 год как вариант рассматривается благоустройство пешеходной зоны вдоль речного русла – от ограды машобъединения до стадиона.