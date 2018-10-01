В Кыштыме подрядчик по ремонту дворовых территорий не согласен с результатами независимой экспертизы по качеству асфальта

Автор: КР от Сегодня, 11:15 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», по поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой управление городского хозяйства организовало проверку качества уложенного асфальта во дворах, где было проведено благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Независимую экспертизу провёл Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований. Она позволила в лабораторных условиях определить состав смеси, толщину и объём уложенного асфальта на соответствие техническим заданиям.

Вырезка проб асфальта сделана во дворах на улице Боровая, 10, Калинина, 162а и Дёмина, 1.

– Качество асфальта было подтверждено на последних двух улицах, – сказал сайту «КР» специалист управления городского хозяйства Максим Гузынин. – А вот на улице Боровая к подрядчику есть претензии. Правда он с ними не согласился. Сегодня пройдёт повторная вырезка асфальта в этом дворе.

Кроме того, сегодня специалисты Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований со своим оборудованием побывают во дворах на улице Интернационала, 79, Дёмина, 2 и 4, а также на Ленина, 22б, 22в и 24. Результаты исследования вырезанных там участков асфальта будут готовы на следующей неделе.