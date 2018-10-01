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В Кыштыме независимую экспертизу асфальта проведёт специализированный центр дорожных испытаний

Автор: КР от Вчера, 11:31 Категория: Общество

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В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Кыштыме в этом году было проведено благоустройство 11 дворовых территорий. Большой объём работы выполнен во дворах на улицах Дёмина, Калинина и Боровая.

 

По поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой управление городского хозяйства организовало проверку качества уложенного асфальта. Независимую экспертизу проведёт Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований. Она позволит в лабораторных условиях определить состав смеси, толщину и объём, в соответствии с техническими заданиями на проведённые работы по благоустройству.

 

 

Стоимость исследований составит 26 тысяч рублей.

 

– Вчера мобильная группа этой организации из Челябинска посетила наш город с необходимым оборудованием. Проведена вырубка проб асфальтобетона на улицах Калинина, Дёмина и Боровая, где уже завершены работы по благоустройству, – пояснил специалист управления городского хозяйства Максим Гузынин. – Оставшиеся выемки в асфальте будут заделаны.

 

 

После испытаний и анализов результаты сверят с действующими стандартами качества. Образцы вырубок делали в местах с наибольшей нагрузкой на покрытие. В случаях отхождения от стандартов качества администрация Кыштымского округа будет принимать решение по техническим и финансовым вопросам в отношении подрядчиков.


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