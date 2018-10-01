В Кыштыме независимую экспертизу асфальта проведёт специализированный центр дорожных испытаний Автор: КР от Вчера, 11:31 Категория: Общество 0 В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Кыштыме в этом году было проведено благоустройство 11 дворовых территорий. Большой объём работы выполнен во дворах на улицах Дёмина, Калинина и Боровая. По поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой управление городского хозяйства организовало проверку качества уложенного асфальта. Независимую экспертизу проведёт Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований. Она позволит в лабораторных условиях определить состав смеси, толщину и объём, в соответствии с техническими заданиями на проведённые работы по благоустройству. Стоимость исследований составит 26 тысяч рублей. – Вчера мобильная группа этой организации из Челябинска посетила наш город с необходимым оборудованием. Проведена вырубка проб асфальтобетона на улицах Калинина, Дёмина и Боровая, где уже завершены работы по благоустройству, – пояснил специалист управления городского хозяйства Максим Гузынин. – Оставшиеся выемки в асфальте будут заделаны. После испытаний и анализов результаты сверят с действующими стандартами качества. Образцы вырубок делали в местах с наибольшей нагрузкой на покрытие. В случаях отхождения от стандартов качества администрация Кыштымского округа будет принимать решение по техническим и финансовым вопросам в отношении подрядчиков. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить