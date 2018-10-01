В Кыштыме оштрафован предприниматель, ведущий бизнес на придомовом участке

Автор: КР от Сегодня, 14:34 Категория: Общество

Специалисты кыштымского отдела Росреестра по обращению одного из жителей нашего города провели внеплановую проверку в отношении его соседа. Тот использовал строение, стоящее прямо на границе их участков, под предпринимательскую деятельность.

– При этом земельный участок, судя по документам, может использоваться только под индивидуальное жилое строительство, – сказала сайту «КР» начальник этого отдела Люция Ускова. – Мужчине был выписан штраф в 10 000 рублей за нецелевое использование земли, а также выдано предписание, в соответствии с которым он должен был в течение полугода либо снести строение, либо оформить участок как положено.

Спустя шесть месяцев проверяющие вновь наведались по тому же адресу. К тому времени нарушитель закона уже оплатил штраф и начал разбирать строение. Предписание на его снос представители Росреестра продлили ещё на полгода. Но и по истечении этого срока постройка продолжала стоять.

Сотрудники Росреестра подали исковое заявление в суд. За невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, мировой судья наказал предпринимателя штрафом в 10 000 рублей.

После этого ему было выдано очередное предписание, которое снова было проигнорировано. Состоялось второе судебное заседание – обвиняемый вновь был оштрафован. Это будет продолжаться до тех пор, пока он не снесёт незаконное строение или не приведёт документы в соответствие с требованиями действующего земельного законодательства.

Всего за девять месяцев этого года специалисты Росреестра провели 139 проверок и выявили 81 нарушение. Чаще всего это самовольные захваты земли. К административной ответственности привлечено 39 человек. Общая сумма штрафов, выписанных им, составила 201 000 рублей. Почти все они уже оплачены.