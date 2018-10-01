В Кыштыме оштрафован предприниматель, ведущий бизнес на придомовом участке Автор: КР от Сегодня, 14:34 Категория: Общество 0 Специалисты кыштымского отдела Росреестра по обращению одного из жителей нашего города провели внеплановую проверку в отношении его соседа. Тот использовал строение, стоящее прямо на границе их участков, под предпринимательскую деятельность. – При этом земельный участок, судя по документам, может использоваться только под индивидуальное жилое строительство, – сказала сайту «КР» начальник этого отдела Люция Ускова. – Мужчине был выписан штраф в 10 000 рублей за нецелевое использование земли, а также выдано предписание, в соответствии с которым он должен был в течение полугода либо снести строение, либо оформить участок как положено. Спустя шесть месяцев проверяющие вновь наведались по тому же адресу. К тому времени нарушитель закона уже оплатил штраф и начал разбирать строение. Предписание на его снос представители Росреестра продлили ещё на полгода. Но и по истечении этого срока постройка продолжала стоять. Сотрудники Росреестра подали исковое заявление в суд. За невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, мировой судья наказал предпринимателя штрафом в 10 000 рублей. После этого ему было выдано очередное предписание, которое снова было проигнорировано. Состоялось второе судебное заседание – обвиняемый вновь был оштрафован. Это будет продолжаться до тех пор, пока он не снесёт незаконное строение или не приведёт документы в соответствие с требованиями действующего земельного законодательства. Всего за девять месяцев этого года специалисты Росреестра провели 139 проверок и выявили 81 нарушение. Чаще всего это самовольные захваты земли. К административной ответственности привлечено 39 человек. Общая сумма штрафов, выписанных им, составила 201 000 рублей. Почти все они уже оплачены. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Олег Сегодня, 15:32 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций и что же такого "страшного" он там напредпринимал ? +1