Жительницу Кыштыма оштрафовали за кованый забор

Автор: КР от Сегодня, 16:50 Категория: Общество

Её сосед обратился в кыштымский отдел Росреестра с жалобой на то, что забор перед своим домом женщина возвела незаконно. К тому же он перегородил путь к его жилищу.

Как сказала сайту «КР» начальник этого отдела Люция Ускова, в ходе проверки выяснилось, что с документами на землю у его соседки всё в порядке, а вот территория, на которой построен этот забор, находилась в долгосрочной аренде. И использовать этот участок перед домом можно было только под благоустройство.

С первого взгляда обычный палисадник – цветы в горшках и на клумбах, всюду зелень. Однако вся загвоздка крылась в самом заборе – если бы он был сделан из штакетника, к нему никто бы не придрался. Но кирпичные столбы, соединённые коваными элементами, были прочно установлены на фундамент. И это автоматически придало ему статус капитального сооружения, которого на земле, сданной в аренду под благоустройство, быть не должно.

За использование земельного участка не по назначению нарушительницу оштрафовали на 10 тысяч рублей. Однако она не согласилась с этим и обратилась в Кыштымский городской суд, но Фемида оставила постановление специалистов Росреестра без изменения.

Оштрафованная подала апелляцию в Челябинский областной суд. Но и в этой инстанции закон оказался на стороне земельщиков. Женщина тут же оплатила выписанный штраф. Теперь ей придётся переоформить документы на прилегающую к дому территорию или снести красивый и наверняка недешёвый забор.