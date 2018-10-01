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В окрестностях Кыштыма заблудилась коренная жительница города

Автор: КР от Вчера, 11:02 Категория: Общество

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В субботу днём кыштымские спасатели выехали на поиски спортсменки, которая заплутала в районе горы Сугомак. Жительница Кыштыма 1965 года рождения регулярно совершает там пробежки.

 

– Она стартовала с Сугомакской поляны в полдень, спустя два часа сообщила дочери, что заблудилась, а в 16 часов информация об этом поступила и моим сослуживцам, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Мы постоянно созванивались с женщиной, разыскивая её в лесу на квадроцикле и автомобиле УАЗ.   

 

В итоге она сама вышла к посёлку Канифольный, расположенному у подножия горы Егоза. Спасатели довезли её до Сугомака, где был припаркован её автомобиль. Жительница Кыштыма призналась своим спасителям, что  любит заниматься спортом на свежем воздухе, хотя плохо ориентируется в лесополосе.


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