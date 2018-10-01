В окрестностях Кыштыма заблудилась коренная жительница города Автор: КР от Вчера, 11:02 Категория: Общество 0 В субботу днём кыштымские спасатели выехали на поиски спортсменки, которая заплутала в районе горы Сугомак. Жительница Кыштыма 1965 года рождения регулярно совершает там пробежки. – Она стартовала с Сугомакской поляны в полдень, спустя два часа сообщила дочери, что заблудилась, а в 16 часов информация об этом поступила и моим сослуживцам, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Мы постоянно созванивались с женщиной, разыскивая её в лесу на квадроцикле и автомобиле УАЗ. В итоге она сама вышла к посёлку Канифольный, расположенному у подножия горы Егоза. Спасатели довезли её до Сугомака, где был припаркован её автомобиль. Жительница Кыштыма призналась своим спасителям, что любит заниматься спортом на свежем воздухе, хотя плохо ориентируется в лесополосе. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить