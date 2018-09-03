Спасатели из Кыштыма выезжали на очередные поиски заблудившегося грибника Автор: КР от Вчера, 11:50 Категория: Общество 0 Вчера днём 77-летняя жительница Карабаша отправилась в лес рядом с домом. Места, в которых она искала грибы, ей хорошо знакомы, однако стоило старушке наклониться, как у неё поднялось давление, и она потеряла ориентиры. – Пенсионерка позвонила дочери, а та, в свою очередь, в полицию, которая и вызвала нас, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. – Мы отправились в лес на уазике и квадроцикле. Спасатели созвонились с заблудившейся бабушкой, и та объяснила, что вышла на лесную дорогу. Через два часа её обнаружили. Оказалось, что она прошла примерно пять километров в сторону хребта Юрма. Профессиональные поисковики доставили старушку до дома. Она пообещала родным, что больше не будет ходить в лес в одиночку. За весь прошлый год кыштымские спасатели 36 раз выезжали на поиски заблудившихся в лесах людей. С начала мая этого года уже было 35 подобных выездов. И эта цифра может вырасти – впереди ещё сезон сбора черемши и клюквы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить