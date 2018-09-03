Спасатели из Кыштыма выезжали на очередные поиски заблудившегося грибника

Автор: КР от Вчера, 11:50 Категория: Общество

Вчера днём 77-летняя жительница Карабаша отправилась в лес рядом с домом. Места, в которых она искала грибы, ей хорошо знакомы, однако стоило старушке наклониться, как у неё поднялось давление, и она потеряла ориентиры.

– Пенсионерка позвонила дочери, а та, в свою очередь, в полицию, которая и вызвала нас, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. – Мы отправились в лес на уазике и квадроцикле.

Спасатели созвонились с заблудившейся бабушкой, и та объяснила, что вышла на лесную дорогу. Через два часа её обнаружили. Оказалось, что она прошла примерно пять километров в сторону хребта Юрма.

Профессиональные поисковики доставили старушку до дома. Она пообещала родным, что больше не будет ходить в лес в одиночку.

За весь прошлый год кыштымские спасатели 36 раз выезжали на поиски заблудившихся в лесах людей. С начала мая этого года уже было 35 подобных выездов. И эта цифра может вырасти – впереди ещё сезон сбора черемши и клюквы.