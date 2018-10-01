Спасатели Кыштыма вызволили мужчину из центра болота Автор: КР от Сегодня, 16:36 Категория: Происшествия 0 Около двух часов назад сотрудники кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области выехали в сторону деревни Аллаки, что в Каслинском районе. Неподалёку от этого населённого пункта расположено клюквенное болото. – Пожилая пара собирала там ягоды, когда мужчине стало плохо – у него отказала нога, – сообщили сайту «КР» в этом отряде. – Спасатели эвакуировали его из самого центра болота и транспортировали на автомобиле УАЗ до трассы М5. Там их уже поджидал автомобиль скорой помощи, прибывший из села Тюбук. До больницы пострадавшего сопроводила его супруга. Год назад в том же районе кыштымские спасатели искали 75-летнюю жительницу Снежинска. Она отправилась за клюквой и заблудилась. Женщина просидела в холодной болотной воде около восьми часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить