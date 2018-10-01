Спасатели Кыштыма вызволили мужчину из центра болота

Автор: КР от Сегодня, 16:36 Категория: Происшествия

Около двух часов назад сотрудники кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области выехали в сторону деревни Аллаки, что в Каслинском районе. Неподалёку от этого населённого пункта расположено клюквенное болото.

– Пожилая пара собирала там ягоды, когда мужчине стало плохо – у него отказала нога, – сообщили сайту «КР» в этом отряде. – Спасатели эвакуировали его из самого центра болота и транспортировали на автомобиле УАЗ до трассы М5.

Там их уже поджидал автомобиль скорой помощи, прибывший из села Тюбук. До больницы пострадавшего сопроводила его супруга.

Год назад в том же районе кыштымские спасатели искали 75-летнюю жительницу Снежинска. Она отправилась за клюквой и заблудилась. Женщина просидела в холодной болотной воде около восьми часов.