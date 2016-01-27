В лесах под Кыштымом заблудился грибник из Златоуста

Автор: КР от Вчера, 09:46 Категория: Происшествия

Вчера около семи вечера кыштымские спасатели нашли неподалёку от Васькиного ключа попавшего в ливень и вымокшего до нитки мужчину 1964 года рождения. Он вместе с семьёй и друзьями приехал из Златоуста, чтобы увидеть Сугомакскую пещеру.

– Около полудня мужчина в одиночку отправился в лес за грибами, пообещав родным, что далеко не пойдёт, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Телефон он оставил в автомобиле. Около четырёх часов дня его жена забила тревогу.

Она позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кыштыма, сотрудники которой передали информацию спасателям.

Днём ранее работники поисково-спасательной службы восемь часов разыскивали любительницу «тихой охоты» из Миасса. Женщина 1985 года рождения ушла в лес из села Новоандреевка, что в 20 километрах от Карабаша. Около восьми вечера она позвонила по номеру 112 и сообщила, что заблудилась.

Кыштымские спасатели искали её до четырёх утра, но безуспешно. Они решили вернуться на базу, чтобы возобновить поиски утром. Однако никуда ехать не пришлось – им сообщили, что заблудившаяся женщина вышла к деревне Яраткулова Аргаяшского района. По прямой от Новоандреевки до этого населённого пункта около 20 километров. До дома уставшую путницу довёз местный участковый.