В лесах под Кыштымом заблудился грибник из Златоуста Автор: КР от Вчера, 09:46 Категория: Происшествия 0 Вчера около семи вечера кыштымские спасатели нашли неподалёку от Васькиного ключа попавшего в ливень и вымокшего до нитки мужчину 1964 года рождения. Он вместе с семьёй и друзьями приехал из Златоуста, чтобы увидеть Сугомакскую пещеру. – Около полудня мужчина в одиночку отправился в лес за грибами, пообещав родным, что далеко не пойдёт, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Телефон он оставил в автомобиле. Около четырёх часов дня его жена забила тревогу. Она позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кыштыма, сотрудники которой передали информацию спасателям. Днём ранее работники поисково-спасательной службы восемь часов разыскивали любительницу «тихой охоты» из Миасса. Женщина 1985 года рождения ушла в лес из села Новоандреевка, что в 20 километрах от Карабаша. Около восьми вечера она позвонила по номеру 112 и сообщила, что заблудилась. Кыштымские спасатели искали её до четырёх утра, но безуспешно. Они решили вернуться на базу, чтобы возобновить поиски утром. Однако никуда ехать не пришлось – им сообщили, что заблудившаяся женщина вышла к деревне Яраткулова Аргаяшского района. По прямой от Новоандреевки до этого населённого пункта около 20 километров. До дома уставшую путницу довёз местный участковый. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Альф Сегодня, 01:08 Группа: Посетители Регистрация: 27.01.2016 Статус: 77 комментариев 0 публикаций Читаю такие статьи и удивляюсь. Для чего люди покупают смартфоны? Чтобы фотки делать и в соцсети их загружать? Делайте, загружайте. Но о том, что там есть GPS не забывайте. А пойти в лес и не взять телефон, это даже объяснить сложно. Старшим поколением, которому сложно во всем разобраться, не объясняйте. Сам 60-х годов рождения. Жену часто за это ругаю. Разыскиваю ее иногда в лесу, а она телефон в машине оставила, потому что мешает грибы собирать. 0