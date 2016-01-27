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В лесах под Кыштымом заблудился грибник из Златоуста

Автор: КР от Вчера, 09:46 Категория: Происшествия

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Вчера около семи вечера кыштымские спасатели нашли неподалёку от Васькиного ключа попавшего в ливень и вымокшего до нитки мужчину 1964 года рождения. Он вместе с семьёй и друзьями приехал из Златоуста, чтобы увидеть Сугомакскую пещеру.

 

– Около полудня мужчина в одиночку отправился в лес за грибами, пообещав родным, что далеко не пойдёт, – сообщил сайту «КР» пресс-секретарь  кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков. – Телефон он оставил в автомобиле. Около четырёх часов дня его жена забила тревогу.

 

Она позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кыштыма, сотрудники которой передали информацию спасателям.

 

Днём ранее работники поисково-спасательной службы восемь часов разыскивали любительницу «тихой охоты» из Миасса. Женщина 1985 года рождения ушла в лес из села Новоандреевка, что в 20 километрах от Карабаша. Около восьми вечера она позвонила по номеру 112 и сообщила, что заблудилась.

 

Кыштымские спасатели искали её до четырёх утра, но безуспешно. Они решили вернуться на базу, чтобы возобновить поиски утром. Однако никуда ехать не пришлось – им сообщили, что заблудившаяся женщина вышла к деревне Яраткулова Аргаяшского района. По прямой от Новоандреевки до этого населённого пункта около 20 километров. До дома уставшую путницу довёз местный участковый.  


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Читаю такие статьи и удивляюсь. Для чего люди покупают смартфоны? Чтобы фотки делать и в соцсети их загружать? Делайте, загружайте. Но о том, что там есть GPS не забывайте. А пойти в лес и не взять телефон, это даже объяснить сложно. Старшим поколением, которому сложно во всем разобраться, не объясняйте. Сам 60-х годов рождения. Жену часто за это ругаю. Разыскиваю ее иногда в лесу, а она телефон в машине оставила, потому что мешает грибы собирать.
 
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