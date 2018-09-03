В Кыштыме хулиган напал на автобус с призывниками

Автор: КР от Вчера, 17:28 Категория: Общество

Около пяти утра молодой человек зачем-то разбил стекло микроавтобуса «Форд Транзит». Водитель должен был отвезти призывников в сборный призывной пункт в город Копейск.

Для замены стекла владельцу микроавтобуса пришлось раскошелиться на 6300 рублей.

На заседании суда ни потерпевший, ни подсудимый не явились. Административное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» было рассмотрено в их отсутствии.

Ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств выявлено не было. Однако судья учёл, что обвиняемый ранее уже привлекался к ответственности, и назначил ему максимально возможное наказание – штраф в… 500 рублей.