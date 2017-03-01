В Кыштыме автовладельца, наехавшего на пешехода, лишили водительских прав

Автор: КР от Сегодня, 12:01 Категория: Общество

В Кыштымском городском суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 26-летнего жителя нашего города. Десятого января возле дома № 28 на улице Ленина водитель, сдав задним ходом на своём ВАЗ-21093, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на пешехода. Медики диагностировали у пострадавшей травмы, которые классифицируются как лёгкий вред здоровью

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь суда Дарья Фирсова, мужчина женат, воспитывает двух маленьких детей. Официально нигде не работает, ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на один год. Постановление суда ещё не вступило в законную силу.