Жители Кыштыма проверили свои знания в краеведении

Автор: КР от Сегодня, 11:23 Категория: Общество

В минувшую субботу в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоялся второй региональный краеведческий диктант. В нём приняли участи 13 человек от 14 до 79 лет. В прошлом году проверить свои знания в таком же диктанте пожелали 20 кыштымцев.

На этот раз знатокам Южного Урала предлагалось выбрать правильные варианты ответов по 20 вопросам о памятниках монументальной скульптуры, архитектуры, о культовых сооружениях, индустриальных памятниках и памятниках древности Челябинской области.

Они должны были ответить, сколько мечетей было построено в городе Троицке до начала прошлого века, чему посвящён памятник «Орлёнок», установленный на Алом поле в Челябинске и на какой реке расположена Игнатьевская пещера.

Два видеовопроса участникам диктанта задали его организаторы – член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт и депутат Госдумы, уроженец Челябинска Андрей Барышев. Так, Ирина Альфредовна попросила ответить на вопрос, как изначально называлось здание бывшего челябинского театра юного зрителя, а ныне Молодёжного театра.

Во втором блоке краеведческого диктанта кыштымцам предстояло продемонстрировать знания о родном городе. Местные краеведы подготовили 15 вопросов без вариантов ответов. Например, нужно было ответить, на каких улицах города расположены старинные дома Домрачеева, Лекарева, Широкова, Хозяинова, Тверскова и Дружинина, в каком году и каким архитектором было построено здание госпиталя, как называется барельеф на стене бывшего радиомеханического техникума и кто является его автором.

Выяснилось, что лучше всех историю родного края знает педагог станции юных туристов «Странник», руководитель кружка туризма и краеведения Екатерина Вечернина. Она ответила правильно на 27 из 37 вопросов. Директор централизованной библиотечной системы Кыштымского городского округа Наталья Королевская вручила ей в качестве подарка издание «Кыштым в улицах».