Жители Кыштыма проверили свои знания в краеведении Автор: КР от Сегодня, 11:23 Категория: Общество 0 В минувшую субботу в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоялся второй региональный краеведческий диктант. В нём приняли участи 13 человек от 14 до 79 лет. В прошлом году проверить свои знания в таком же диктанте пожелали 20 кыштымцев. На этот раз знатокам Южного Урала предлагалось выбрать правильные варианты ответов по 20 вопросам о памятниках монументальной скульптуры, архитектуры, о культовых сооружениях, индустриальных памятниках и памятниках древности Челябинской области. Они должны были ответить, сколько мечетей было построено в городе Троицке до начала прошлого века, чему посвящён памятник «Орлёнок», установленный на Алом поле в Челябинске и на какой реке расположена Игнатьевская пещера. Два видеовопроса участникам диктанта задали его организаторы – член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт и депутат Госдумы, уроженец Челябинска Андрей Барышев. Так, Ирина Альфредовна попросила ответить на вопрос, как изначально называлось здание бывшего челябинского театра юного зрителя, а ныне Молодёжного театра. Во втором блоке краеведческого диктанта кыштымцам предстояло продемонстрировать знания о родном городе. Местные краеведы подготовили 15 вопросов без вариантов ответов. Например, нужно было ответить, на каких улицах города расположены старинные дома Домрачеева, Лекарева, Широкова, Хозяинова, Тверскова и Дружинина, в каком году и каким архитектором было построено здание госпиталя, как называется барельеф на стене бывшего радиомеханического техникума и кто является его автором. Выяснилось, что лучше всех историю родного края знает педагог станции юных туристов «Странник», руководитель кружка туризма и краеведения Екатерина Вечернина. Она ответила правильно на 27 из 37 вопросов. Директор централизованной библиотечной системы Кыштымского городского округа Наталья Королевская вручила ей в качестве подарка издание «Кыштым в улицах». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить