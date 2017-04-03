Грамотность - это культура. Тотальный диктант в Кыштыме писали и школьники, и пенсионеры
Автор: КР от Вчера, 15:37 Категория: Образование
Около часа назад кыштымцы написали Тотальный диктант. В этой всероссийской образовательной акции приняли участие 74 жителя нашего города от 11 до 68 лет. Больше половины из них – 38 человек проверили свои знания русского языка в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина. Именно это учреждение и стало организатором Тотального диктанта в Кыштыме в этом году. Остальные – в основном это школьники и студенты – упражнялись в правописании на площадке местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа.
Автором текста, который под диктовку местных педагогов писали кыштымцы, стал российский писатель Леонид Юзефович. Он сочинил диктант, состоящий из трёх частей – каждая посвящена отдельному городу и реке, на которой тот стоит. Жителям нашего города достался текст о Перми и реке Каме – именно там Леонид Абрамович провёл своё детство и юность.
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И преподаватели, и организаторы акции, и экзаменующиеся отметили, что в этом году текст был гораздо легче, чем в прошлом. Это даёт надежду на то, что на этот раз среди наших земляков всё-таки будут те, кто получит за свои знания оценку «отлично». Проверкой текстов уже занялись кыштымские педагоги. Результаты будут опубликованы на сайте totaldict.ru в ближайшую среду.
Подробности читайте в газете «Кыштымский рабочий».
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