Жители Кыштыма впервые написали краеведческий диктант

Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Общество

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Свои знания в области краеведения проверили 20 человек. В центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина им раздали специальные бланки с 33 вопросами.

Большая часть из них была посвящена краеведению Челябинской области. Так, например, кыштымцы должны были ответить, за какие успехи в 1956 году Челябинская область получила свой первый Орден Ленина.

Также предстояло вспомнить, где сейчас находится выработавший свои ресурсы танк № 18, построенный в 1942 году в Челябинске на средства колхозников. Тогда люди собрали 90 миллионов рублей, на которые было выпущено 150 танков. Один из них, тот самый 18-й, по сей день стоит на месте своего первого боя. Правильный ответ – в Волгограде на северо-западном склоне Мамаева кургана.

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Вторая часть вопросов была связана с Кыштымским городским округом. Участники диктанта попытались ответить, фигуру какого животного когда-то представляли флигели на башнях Белого дома. Оказывается, это был верблюд. Среди прочего, предлагалось назвать, чьей резиденцией был дом на улице Садовой, 11 и что располагается в этом здании сейчас.

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Как сказала сайту «КР» начальник централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская, больше всего правильных ответов на вопросы, связанные с краеведением Челябинской области и с историей родного Кыштыма дали краеведы Вера Лаптева и Галина Кожевникова. Победителям вручили исторические книги и торты.

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Точно такие же диктанты прошли и в других городах Южного Урала. Общие результаты по региону будут опубликованы в группе «Краеведческий диктант» ВКонтакте.