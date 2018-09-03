В Кыштыме ночное небо озарило северное сияние Автор: КР от Сегодня, 10:23 Категория: Общество 0 Фотографы из Кыштыма Алексей Нестеренко и Максим Швейкин прошедшей ночью на горе Егоза запечатлели северное сияние. – По времени оно длилось недолго, – рассказал сайту «КР» Алексей Нестеренко. – Когда мы поднимались на Егозу, я решил сделать пробный кадр. Сияние было заметно из-за деревьев, и казалось, что вот-вот уйдёт. Я положил фотоаппарат на рюкзак и мне удалось заснять эту красоту. По снимку стало понятно, что это действительно оно. Длительность астрономического явления зависит от выброса солнечных частиц в сторону Земли, в некоторых случаях оно может быть заметно в течение дня. Для Алексея Нестеренко прошедшее северное сияние было пятым, которое удалось сфотографировать в окрестностях Кыштыма. Для Максима Швейкина оно стало восьмым. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить