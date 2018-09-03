В Кыштыме ночное небо озарило северное сияние

Автор: КР от Сегодня, 10:23 Категория: Общество

Фотографы из Кыштыма Алексей Нестеренко и Максим Швейкин прошедшей ночью на горе Егоза запечатлели северное сияние.

– По времени оно длилось недолго, – рассказал сайту «КР» Алексей Нестеренко. – Когда мы поднимались на Егозу, я решил сделать пробный кадр. Сияние было заметно из-за деревьев, и казалось, что вот-вот уйдёт. Я положил фотоаппарат на рюкзак и мне удалось заснять эту красоту. По снимку стало понятно, что это действительно оно.

Длительность астрономического явления зависит от выброса солнечных частиц в сторону Земли, в некоторых случаях оно может быть заметно в течение дня.

Для Алексея Нестеренко прошедшее северное сияние было пятым, которое удалось сфотографировать в окрестностях Кыштыма. Для Максима Швейкина оно стало восьмым.