Фотографы из Кыштыма запечатлели Северное сияние
Автор: КР от Сегодня, 17:14 Категория: Экология
Северное сияние, гора Егоза, 9 мая 2016 года. Фото Алексея Нестеренко.
Машинист электровоза Кыштымского медеэлектролитного завода Алексей Нестеренко стал охотиться за этим, казалось бы, редким для наших широт явлением ровно год назад. С помощью специального интернет-сайта он отслеживал данные по возможному появлению этой северной экзотики на Южном Урале.
Северное сияние, гора Егоза, 00:30, 28 марта 2017 года. Фото Алексея Нестеренко.
Своё первое Северное сияние с горы Егоза Алексей увидел 9 мая. Говорит, глазами всю красоту этого природного явления заметить сложно – видно только серое пятно и красное мерцание сверху. Зато фотоаппарат сияние запечатлел в лучшем виде.
Северное сияние, гора Егоза, 21:20, 27 марта 2017 года. Фото Алексея Нестеренко.
Вместе с Алексеем Нестеренко за раскрашенным небом второй год подряд наблюдает и кыштымский фотограф Максим Швейкин. На прошлой неделе, в ночь на 28 марта, охотникам за сиянием повезло в очередной раз. С вершины той же самой Егозы они вновь увидели это чудо природы.
Северное сияние. 27-28 марта, Златоуст, национальный парк "Таганай", Чёрная скала.
Фото Дмитрия Гостева
Одновременно с ними за Северным сиянием наблюдал и фотограф из Златоуста Дмитрий Гостев. Он запечатлел момент, когда уникальное природное явление озарило небо яркими красками в районе Чёрной скалы на территории национального парка «Таганай».
Следующее небесное световое шоу ожидается в конце этого месяца.
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