Кыштымские школьники мечтают о новых спортивных площадках и о восстановлении Свято-Троицкого храма

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В этом году пять образовательных организаций Кыштымского городского округа подготовили восемь проектов для участия в конкурсе социальных проектов РМК «Измени свой город к лучшему».

Как рассказала сайту «КР» методист по дополнительному образованию и воспитательной работе управления по делам образования Светлана Гунькова, ученики третьей школы хотели бы установить на пришкольной территории спортивно-туристическую площадку. Сразу два проекта представят коллективы Центра детско-юношеского технического творчества. Оба проекта технической направленности – «Восстановление Свято-Троицкого храма» и «Медикал-лаб». Кроме того, кыштымские школьники разработали проекты по установке фотозоны «Я люблю Кыштым» и «Бизиборды и детская мебель – в муниципальные учреждения». Обучающиеся тринадцатой школы хотят благоустроить пришкольную территорию. Кадеты второй и четвертой школ на территории своих учебных заведений планируют обустроить тир и воркаут-площадку.

Защита проектов запланирована на седьмое апреля.