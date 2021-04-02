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Кыштымские школьники мечтают о новых спортивных площадках и о восстановлении Свято-Троицкого храма

Сегодня, 11:59 Категория: Общество
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В этом году пять образовательных организаций Кыштымского городского округа подготовили восемь проектов для участия в конкурсе социальных проектов РМК «Измени свой город к лучшему».

 

Как рассказала сайту «КР» методист по дополнительному образованию и воспитательной работе управления по делам образования Светлана Гунькова, ученики третьей школы хотели бы установить на пришкольной территории спортивно-туристическую площадку.  Сразу два проекта представят коллективы Центра детско-юношеского технического творчества. Оба проекта технической направленности – «Восстановление Свято-Троицкого храма» и «Медикал-лаб». Кроме того, кыштымские школьники разработали проекты по установке фотозоны «Я люблю Кыштым» и «Бизиборды и детская мебель – в муниципальные учреждения». Обучающиеся тринадцатой школы хотят благоустроить пришкольную территорию. Кадеты второй и четвертой школ на территории своих учебных заведений планируют обустроить тир и воркаут-площадку.

 

Защита проектов запланирована на седьмое апреля.

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Теги: Кыштым РМК Измени город к лучшему школьники проекты

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