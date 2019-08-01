Главная роль ещё не сыграна

Автор: КР от Вчера, 15:47 Категория: Социальные проекты

Александр Зубаиров никогда не помышлял о том, чтобы уехать из родного города. С будущей профессией он определился ещё в седьмом классе. Сейчас Александр руководит крупны­ми проектами в сфере информатиза­ции, публикуется в научных журналах и на протяжении нескольких лет воз­главляет выездную школу «Дельта».

Вчерашнего студента пригласили на кафедру

После окончания первой школы Саша Зубаиров решил выучиться на про­граммиста в Озёрском технологическом институте. После занятий работал си­стемным администратором в кыштым­ском информационно-компьютерном центре, а после получения диплома стал заместителем руководителя. Когда центр закрылся, Александра назначили начальником отдела информатизации управления по делам образования.

А тут ещё заведующий кафедрой при­кладной математики его альма-матер Роман Размикович Акопян предложил подающему надежды молодому спе­циалисту заняться преподавательской деятельностью. И вчерашний студент влился в коллектив этой кафедры. Так по сей день и совмещает две работы.

Но это ещё не всё в его послужном списке. Зубаиров является ответствен­ным секретарём приёмной комиссии в своём вузе. И не без гордости говорит, что с каждым годом к ним всё больше поступает студентов из других регионов страны, вплоть до Ханты-Мансийского автономного округа. И очень удивляет­ся, когда кто-то из выпускников школы является подавать документы вместе с мамой или даже с бабушкой. А когда будущему абитуриенту задают вопро­сы, то вместо них, перебивая своё чадо, стараются ответить именно они.

Руководит проектной группой

В 2013 году Александр Зубаиров стал абсолютным победителем городского конкурса «Учитель года». А в августе прошлого года, как уже сообщалось в нашей газете, он стал абсолютным по­бедителем областного конкурса «Лидер в образовании». И уже четвёртый год подряд возглавляет выездную школу «Дельта» на базе детского оздорови­тельного лагеря «Волна».

Сейчас Александр Фларитович ру­ководит межмуниципальной проектной группой по формированию информа­ционной политики Челябинской обла­сти. В неё входит 69 специалистов из 13 муниципалитетов нашего региона. Это первый подобный проект в России.

Почти повсеместно в школах Кышты­ма введены электронные журналы.

– Детям и родителям стало проще получать информацию об оценках и домашних заданиях, – рассказывает Александр Фларитович. – А в тех шко­лах, которые полностью отказались от бумажных журналов, у учителей по­явилось больше времени для работы с детьми. Для всех снизился объём бумаж­ной отчётности – значительная часть документов формируется системой ав­томатически.

Любит встречать и провожать солнце

Александр много путешествует по Рос­сии – был в Москве, Ставрополе, Влади­востоке, Тюмени, Новосибирске, Уфе, Казани…

– Мне очень нравится бывать в дру­гих городах, знакомиться с их историей, достопримечательностями. Но пред­ставить себя в них не могу, – признаётся мой собеседник. – И хотя мне неодно­кратно предлагали работу в мегаполисе, желания променять родной город на другой ни разу не возникало.

Доводилось бывать и за границей.

– В Турции мы отдыхали в городе Кемер, – рассказывает он. – Оттуда от­правились в античный город Фазелис. Увидели красивые бухты, перешагивали через огромных черепах, преодолевали дикорастущие кустарники. Это незабы­ваемые впечатления!

А на малой родине его любимое ме­сто – посёлок Слюдорудник. Он исходил там все окрестности, много раз заби­рался на скалы Чёртова городища. Счи­тает, что особая красота кыштымской природы раскрывается в день летнего солнцестояния, когда небесное светило озаряет своими лучами всё вокруг. У Александра и его друзей есть традиция: встречать и провожать солнце.

Мечтает о машине времени

Александр хорошо владеет английским, поэтому может вполне свободно общать­ся по своей специальности с иностран­цами, как и читать в оригинале техни­ческую литературу на общепризнан­ном международном языке. А ещё – он настоящий театрал, поэтому довольно часто ездит на спектакли в областной центр, старается не пропускать гастроли цирка Дю Солей, с удовольствием посмо­трел Чемпионат России по фигурному катанию, который проходил в Челябин­ске, и даже познакомился с двукратным серебряным призёром Олимпийских игр по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

Пристрастие к богине театра Мель­помене вполне объяснимо. Ещё когда учился в первой школе, он был одним из ведущих актёров во всех постановках театрального коллектива «Зеркало» под руководством талантливого режиссё­ра Светланы Силантьевой. Вживался в образы господина Журдена в комедии «Мещанин во дворянстве», хозяина трак­тира Эмиля в спектакле «Обыкновен­ное чудо», надворного советника Ивана Кузьмича Подколёсина в спектакле «Не­веста без места»... Вы удивитесь, но он до сих пор играет в школьном театре и считает, что главная роль в его жизни ещё не сыграна.

Свободные часы посвящает чтению. Одной из последних с удовольствием прочёл книгу крупнейшего современ­ного писателя, знаменитого итальян­ского учёного-медиевиста (специалист, изучающий средневековье) Умберто Эко «Имя розы». Его привлекает и эпоха Возрождения, когда в основу правления европейских государств были заложе­ны гуманизм, утверждение ценности человеческого бытия, величие разума и развитие творческих способностей человека в науке, культуре и искусстве. Александр Зубаиров признался, что с удовольствием бы с помощью машины времени оказался в той эпохе.

…Многие молодые люди жалуются, что они не знают, чем занять в маленьком городе свой досуг. Считают, что им кто- то обязан преподнести всё на блюдечке с голубой каёмочкой. В таких случаях хочется пожелать: займитесь для начала собой, своим внутренним миром. Изме­ните себя к лучшему, и тогда жизнь вам не будет казаться такой унылой, а вы в ней – бесполезными.