Главная роль ещё не сыграна Автор: КР от Вчера, 15:47 Категория: Социальные проекты +1 Александр Зубаиров никогда не помышлял о том, чтобы уехать из родного города. С будущей профессией он определился ещё в седьмом классе. Сейчас Александр руководит крупными проектами в сфере информатизации, публикуется в научных журналах и на протяжении нескольких лет возглавляет выездную школу «Дельта». Вчерашнего студента пригласили на кафедру После окончания первой школы Саша Зубаиров решил выучиться на программиста в Озёрском технологическом институте. После занятий работал системным администратором в кыштымском информационно-компьютерном центре, а после получения диплома стал заместителем руководителя. Когда центр закрылся, Александра назначили начальником отдела информатизации управления по делам образования. А тут ещё заведующий кафедрой прикладной математики его альма-матер Роман Размикович Акопян предложил подающему надежды молодому специалисту заняться преподавательской деятельностью. И вчерашний студент влился в коллектив этой кафедры. Так по сей день и совмещает две работы. Но это ещё не всё в его послужном списке. Зубаиров является ответственным секретарём приёмной комиссии в своём вузе. И не без гордости говорит, что с каждым годом к ним всё больше поступает студентов из других регионов страны, вплоть до Ханты-Мансийского автономного округа. И очень удивляется, когда кто-то из выпускников школы является подавать документы вместе с мамой или даже с бабушкой. А когда будущему абитуриенту задают вопросы, то вместо них, перебивая своё чадо, стараются ответить именно они. Руководит проектной группой В 2013 году Александр Зубаиров стал абсолютным победителем городского конкурса «Учитель года». А в августе прошлого года, как уже сообщалось в нашей газете, он стал абсолютным победителем областного конкурса «Лидер в образовании». И уже четвёртый год подряд возглавляет выездную школу «Дельта» на базе детского оздоровительного лагеря «Волна». Сейчас Александр Фларитович руководит межмуниципальной проектной группой по формированию информационной политики Челябинской области. В неё входит 69 специалистов из 13 муниципалитетов нашего региона. Это первый подобный проект в России. Почти повсеместно в школах Кыштыма введены электронные журналы. – Детям и родителям стало проще получать информацию об оценках и домашних заданиях, – рассказывает Александр Фларитович. – А в тех школах, которые полностью отказались от бумажных журналов, у учителей появилось больше времени для работы с детьми. Для всех снизился объём бумажной отчётности – значительная часть документов формируется системой автоматически. Любит встречать и провожать солнце Александр много путешествует по России – был в Москве, Ставрополе, Владивостоке, Тюмени, Новосибирске, Уфе, Казани… – Мне очень нравится бывать в других городах, знакомиться с их историей, достопримечательностями. Но представить себя в них не могу, – признаётся мой собеседник. – И хотя мне неоднократно предлагали работу в мегаполисе, желания променять родной город на другой ни разу не возникало. Доводилось бывать и за границей. – В Турции мы отдыхали в городе Кемер, – рассказывает он. – Оттуда отправились в античный город Фазелис. Увидели красивые бухты, перешагивали через огромных черепах, преодолевали дикорастущие кустарники. Это незабываемые впечатления! А на малой родине его любимое место – посёлок Слюдорудник. Он исходил там все окрестности, много раз забирался на скалы Чёртова городища. Считает, что особая красота кыштымской природы раскрывается в день летнего солнцестояния, когда небесное светило озаряет своими лучами всё вокруг. У Александра и его друзей есть традиция: встречать и провожать солнце. Мечтает о машине времени Александр хорошо владеет английским, поэтому может вполне свободно общаться по своей специальности с иностранцами, как и читать в оригинале техническую литературу на общепризнанном международном языке. А ещё – он настоящий театрал, поэтому довольно часто ездит на спектакли в областной центр, старается не пропускать гастроли цирка Дю Солей, с удовольствием посмотрел Чемпионат России по фигурному катанию, который проходил в Челябинске, и даже познакомился с двукратным серебряным призёром Олимпийских игр по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Пристрастие к богине театра Мельпомене вполне объяснимо. Ещё когда учился в первой школе, он был одним из ведущих актёров во всех постановках театрального коллектива «Зеркало» под руководством талантливого режиссёра Светланы Силантьевой. Вживался в образы господина Журдена в комедии «Мещанин во дворянстве», хозяина трактира Эмиля в спектакле «Обыкновенное чудо», надворного советника Ивана Кузьмича Подколёсина в спектакле «Невеста без места»... Вы удивитесь, но он до сих пор играет в школьном театре и считает, что главная роль в его жизни ещё не сыграна. Свободные часы посвящает чтению. Одной из последних с удовольствием прочёл книгу крупнейшего современного писателя, знаменитого итальянского учёного-медиевиста (специалист, изучающий средневековье) Умберто Эко «Имя розы». Его привлекает и эпоха Возрождения, когда в основу правления европейских государств были заложены гуманизм, утверждение ценности человеческого бытия, величие разума и развитие творческих способностей человека в науке, культуре и искусстве. Александр Зубаиров признался, что с удовольствием бы с помощью машины времени оказался в той эпохе. …Многие молодые люди жалуются, что они не знают, чем занять в маленьком городе свой досуг. Считают, что им кто- то обязан преподнести всё на блюдечке с голубой каёмочкой. В таких случаях хочется пожелать: займитесь для начала собой, своим внутренним миром. Измените себя к лучшему, и тогда жизнь вам не будет казаться такой унылой, а вы в ней – бесполезными. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить