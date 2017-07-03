В загородном лагере Кыштыма впервые откроется профильная смена для химиков и биологов
Автор: КР от Вчера, 16:44 Категория: Образование
В шестой раз в загородном лагере «Волна» управления по делам образования будет работать выездная школа «Дельта». Все 120 путёвок разошлись моментально.
Как и прежде, школьники смогут совместить отдых с изучением английского языка и математики, причём в доступной и увлекательной форме. Впервые этим летом в «Дельте» будет организован химико-биологический профиль.
Как сказал сайту «КР» начальник отдела информатизации управления по делам образования Александр Зубаиров, один из преподавателей этих наук – доцент кафедры химии и химических технологий, кандидат биологических наук, руководитель химико-биологической школы при Озёрском филиале МИФИ Светлана Степановна Спирина.
Выездная школа «Дельта» продлится с 10 по 23 августа.
Комментарии
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Администрация, наконец-то, занялась контролем социально-значимых проектов и предприятий - это, безусловно, прогресс. >>>
В Кыштым поступят деньги из областного бюджета на ряд важных проектов (Горожанин)
Очень хочется верить, что эти 10 млн дойдут до наших дворов. Действительно - зачем Кыштыму дороги? >>>
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Radishev)
Не понял смысла названия статьи, причём тут монтаж водораспределительного устройства и прогресс. >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Кирилл Мазур)
это не проблема ! >>>
В Кыштыме полтысячи человек организовали собственное дело при содействии центра занятости (Кирилл Мазур)
"низкий уровень безработицы" ! если бы за вранье расстреливали , чинуш бы поубавилось ! >>>
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