В загородном лагере Кыштыма впервые откроется профильная смена для химиков и биологов

Автор: КР от Вчера, 16:44 Категория: Образование

В шестой раз в загородном лагере «Волна» управления по делам образования будет работать выездная школа «Дельта». Все 120 путёвок разошлись моментально.

Как и прежде, школьники смогут совместить отдых с изучением английского языка и математики, причём в доступной и увлекательной форме. Впервые этим летом в «Дельте» будет организован химико-биологический профиль.

Как сказал сайту «КР» начальник отдела информатизации управления по делам образования Александр Зубаиров, один из преподавателей этих наук – доцент кафедры химии и химических технологий, кандидат биологических наук, руководитель химико-биологической школы при Озёрском филиале МИФИ Светлана Степановна Спирина.

Выездная школа «Дельта» продлится с 10 по 23 августа.