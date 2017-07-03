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В загородном лагере Кыштыма впервые откроется профильная смена для химиков и биологов

Автор: КР от Вчера, 16:44 Категория: Образование

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В шестой раз в загородном лагере «Волна» управления по делам образования будет работать выездная школа «Дельта». Все 120 путёвок разошлись моментально.

 

Как и прежде, школьники смогут совместить отдых с изучением английского языка и математики, причём в доступной и увлекательной форме. Впервые этим летом в «Дельте» будет организован химико-биологический профиль.

 

Как сказал сайту «КР» начальник отдела информатизации управления по делам образования Александр Зубаиров, один из преподавателей этих наук – доцент кафедры химии и химических технологий, кандидат биологических наук, руководитель химико-биологической школы при Озёрском филиале МИФИ Светлана Степановна Спирина.

 

Выездная школа «Дельта» продлится с 10 по 23 августа.

 

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