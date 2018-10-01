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Педагог из Кыштыма признан лучшим лидером в образовании Южного Урала

Автор: КР от Сегодня, 16:20 Категория: Образование

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Начальник отдела информатизации управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Александр Зубаиров стал абсолютным победителем второго областного конкурса «Лидер в образовании». Он обошёл 26 руководителей учебных заведений, педагогических объединений, профсоюзов со всего Южного Урала.

 

В течение четырёх месяцев педагоги проводили мастер-классы, сдавали тест на знание нормативно-правовой базы в сфере образования, защищали свои управленческие проекты, выступали с публичными заявлениями и участвовали в дискуссиях.

 

Несколько часов назад министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и председатель Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Конников вручили ему грамоту и денежную премию. Чествование участников этого конкурса прошло в резиденции губернатора Челябинской области.

 

В честь приближающегося Дня учителя Борис Дубровский вручил премию за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования 50 лучшим педагогам Челябинской области.

 


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