Педагог из Кыштыма признан лучшим лидером в образовании Южного Урала Автор: КР от Сегодня, 16:20 Категория: Образование 0 Начальник отдела информатизации управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Александр Зубаиров стал абсолютным победителем второго областного конкурса «Лидер в образовании». Он обошёл 26 руководителей учебных заведений, педагогических объединений, профсоюзов со всего Южного Урала. В течение четырёх месяцев педагоги проводили мастер-классы, сдавали тест на знание нормативно-правовой базы в сфере образования, защищали свои управленческие проекты, выступали с публичными заявлениями и участвовали в дискуссиях. Несколько часов назад министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и председатель Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Конников вручили ему грамоту и денежную премию. Чествование участников этого конкурса прошло в резиденции губернатора Челябинской области. В честь приближающегося Дня учителя Борис Дубровский вручил премию за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования 50 лучшим педагогам Челябинской области. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить