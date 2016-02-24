Прямая трансляция

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Автор: КР от Сегодня, 12:50 Категория: Политика
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 13 часов начнёт заседание регионального комитета «Стратегия экономического развития Челябинской области-2035»
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Автор: КР от Сегодня, 12:50 Категория: Политика
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 13 часов начнёт заседание регионального комитета «Стратегия экономического развития Челябинской области-2035»