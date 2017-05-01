Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Стратегию развития Южного Урала откорректируют с учётом требований экономической безопасности России
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

Стратегию развития Южного Урала откорректируют с учётом требований экономической безопасности России

Автор: КР от Вчера, 15:10 Категория: Политика

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Губернатор Борис Дубровский поручил региональному министерству экономического развития тщательно изучить Стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин, и учесть положения этого документа в разрабатываемой Стратегии развития Челябинской области до 2035 года.

 

– Все цели, утверждённой президентом Стратегии, и прежде всего – повышение конкурентоспособности национальной экономики, поддержка и развитие потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, непосредственно связаны с промышленно-экономической специализацией Челябинской области, – отметил Борис Дубровский.

 

Кстати, в разработке «Стратегии-2035» Челябинской области могут поучаствовать и кыштымцы. Для этого необходимо принять участие в онлайн-опросе. На главной странице сайта администрации Кыштымского городского округа adminkgo.ru размещён активный баннер «Выскажи своё мнение. Стратегия – 2035». Персональные данные называть не потребуется. Нужно лишь указать возраст, пол, семейное положение, образование, уровень доходов в месяц и количество членов семьи. Это позволит составить средний статистический портрет жителей Южного Урала.

 

Необходимо из перечня территорий выбрать Кыштымский округ и ответить на вопросы анкеты: выбрать предложенный вариант или предложить свой. В опросе уже приняли участие более 1100 южноуральцев. Высказать своё мнение кыштымцы смогут до 30 мая.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter