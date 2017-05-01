Стратегию развития Южного Урала откорректируют с учётом требований экономической безопасности России
Автор: КР от Вчера, 15:10 Категория: Политика
Губернатор Борис Дубровский поручил региональному министерству экономического развития тщательно изучить Стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года, которую утвердил президент России Владимир Путин, и учесть положения этого документа в разрабатываемой Стратегии развития Челябинской области до 2035 года.
– Все цели, утверждённой президентом Стратегии, и прежде всего – повышение конкурентоспособности национальной экономики, поддержка и развитие потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, непосредственно связаны с промышленно-экономической специализацией Челябинской области, – отметил Борис Дубровский.
Кстати, в разработке «Стратегии-2035» Челябинской области могут поучаствовать и кыштымцы. Для этого необходимо принять участие в онлайн-опросе. На главной странице сайта администрации Кыштымского городского округа adminkgo.ru размещён активный баннер «Выскажи своё мнение. Стратегия – 2035». Персональные данные называть не потребуется. Нужно лишь указать возраст, пол, семейное положение, образование, уровень доходов в месяц и количество членов семьи. Это позволит составить средний статистический портрет жителей Южного Урала.
Необходимо из перечня территорий выбрать Кыштымский округ и ответить на вопросы анкеты: выбрать предложенный вариант или предложить свой. В опросе уже приняли участие более 1100 южноуральцев. Высказать своё мнение кыштымцы смогут до 30 мая.
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Неужели вы настолько невыразительное существо, что анонимность - ваше все Не волнуйтесь за мои нервы Поберегите свои И зависть - плохой советчик >>>
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