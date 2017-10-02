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Губернатор Борис Дубровский 20 октября проведёт заседание правительства (прямая трансляция)

Автор: КР от Вчера, 16:53 Категория: Политика

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20 октября, состоится заседание правительства Челябинской области под председательством Бориса Дубровского.

 

В повестке – 41 вопрос. Начнётся мероприятие в 10 часов. Благодаря трансляции, организованной телеканалом ОТВ, совещание смогут увидеть пользователи сети интернет.

 

Основной темой заседания станет подготовка проекта трёхлетнего бюджета Челябинской области на 2018-2020 годы. Будет заслушан доклад об исполнении поручений президента Владимира Путина по сокращению долговой нагрузки субъектов. 

 

На заседании выступит министр экономического развития региона Сергей Смольников. Он представит доклад о прогнозе социально-экономического развития региона на 2018-2020 годы. Также члены областного правительства рассмотрят проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования года.

 

В завершение заседания будет утверждён ряд нормативно-правовых актов – о подготовке к тестовой эксплуатации системы вызова экстренных служб по единому номеру «112», а также о предоставлении субсидий аграриям на вовлечение в оборот земель сельхозназначения.

Прямая трансляция с заседания начнётся 20 октября в 9-30.

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