Выборы-2021: глава Кыштыма Людмила Шеболаева сделала свой выбор сегодня, в единый день голосования

Вчера, 12:46 Категория: Политика

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Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева пришла на свой избирательный участок в ДК «Победа» сегодня, 19 сентября.

Людмила Шеболаева:

– Голосую всегда, как только законом мне было предоставлено такое право. А когда вышла замуж, мы голосуем в обязательном порядке вместе с супругом. Что хотелось бы пожелать нашей молодёжи? Относиться правильно к использованию своих прав, которые даёт Конституция Российской Федерации. Молодые люди должны всей душой понимать это. Будущее - за молодыми!

Выборы депутатов Государственной Думы продолжаются. Избирательные участки работают до 20 часов по местному времени. По данным Территориальной избирательной комиссии Кыштыма, на полдень сегодня, 19 сентября, в нашем округе проголосовали 36,48% избирателей.