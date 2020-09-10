В Челябинской области стартовали выборы

Вчера, 17:52 Категория: Общество

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Фото с сайта adminkgo.ru.

Сегодня, 11 сентября, в регионе открылись избирательные участки для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и в органы местного самоуправления.

Губернатор Алексей Текслер сегодня перед рабочей поездкой по Металлургическому району Челябинска посетил избирательный участок, на котором голосует регулярно. Он расположен в его родной школе. В участковую избирательную комиссию глава региона пришёл вместе с женой Ириной Текслер. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

– Я голосую в Челябинске только в одном месте — в своей родной школе, в куда в 1980 году я пошел в первый класс, это для меня уже такое традиционное место для голосования, я его менять не планирую, – поделился губернатор.

Фото: Олег Каргаполов, «Вечерний Челябинск».

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, в нашем городе открылись 28 участков для голосования. Местные жители выбирают депутатов Законодательного собрания Челябинской области и Собрания депутатов Кыштымского городского округа.

Сегодня, 11 сентября, и завтра, 12 сентября, – дни досрочного голосования. Основной день выборов состоится в воскресенье, 13 сентября.

Три дня избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 часов. Созданы условия для безопасного голосования. Все участники избирательного процесса будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Участие в голосовании приняла глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева. Свой выбор Людмила Александровна сделала на избирательном участке № 1149 во Дворце культуры «Победа».

– Я проголосовала сегодня. Впереди три насыщенных рабочих дня, запланировала приём граждан, в том числе в зданиях, где находятся избирательные участки. У людей есть насущные вопросы и это ещё одна возможность как можно больше пообщаться с народом. Проголосовать – это гражданское право и ответственность каждого человека, – отметила глава Кыштымского городского округа.