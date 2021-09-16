В Кыштыме продолжается голосование за депутатов Государственной Думы

Сегодня, 10:36 Категория: Политика

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Фото из группы "Кыштым" ВКонтакте.

В восемь часов утра в Кыштыме вновь открылись все 28 избирательных участков. Сегодня, 18 сентября, – второй день выборов депутатов Государственной Думы.

Вчера, по данным на 20 часов, явка на выборы по Кыштымскому городскому округу составила 17,3 %. В Челябинской области за вчерашний день проголосовали 15, 23% избирателей.

Максим ГУЗЫНИН, член Общественного совета проекта «Городская среда»:

– Всегда участвую в любых выборах. С детства с родителями ходил на выборы, так этой традиции и не изменяю. Участвует и вся моя семья. Сегодня я проголосовал один. Завтра придём с супругой и детьми. Показываем им пример, что это важно и отсиживаться дома – это не наш вариант. Что хочется пожелать нашей молодёжи? Не оставаться в стороне! Обязательно ознакомиться с предложениями всех политических партий и объективно оценить, действительно ли выполнимы обещания, которые они дают или это фантазии и популизм. И голосовать за тех, у кого реальные предложения и мысли.