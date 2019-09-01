В Кыштыме завершилось голосование на выборах губернатора Челябинской области Автор: КР от Вчера, 20:27 Категория: Общество 0 В Кыштыме в 20 часов закрылись все избирательные участки. По данным на 18 часов явка на выборах в Кыштыме составила 39,65 процента. Ровно пять лет назад к этому же часу выборы губернатора Челябинской области посетили 26,82 процента от общего числа избирателей. Подсчёт голосов продлится всю ночь, а завтра, 9 сентября, в 9 часов утра будут опубликованы итоги голосования. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас. Во время голосования наблюдатели во всём регионе не выявили нарушений, которые повлияли бы на ход выборов. Безопасность граждан на избирательных участках обеспечивали и 78 сотрудников кыштымской полиции, представители Росгвардии, работники частных охранных организаций и народные дружины. Нарушений правопорядка не было зарегистрировано. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить